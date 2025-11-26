ФСБ задержала троих подозреваемых в вымогательстве у раненых участников СВО

В Москве и Подмосковье задержаны трое мужчин, подозреваемых в вымогательстве денег у раненых участников специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Москве и области. По данным службы, задержание произошло в момент получения ими крупной суммы.

По версии следствия, мужчины 1994, 1997 и 2002 годов рождения, один из которых ранее привлекался к ответственности за тяжкие преступления, были взяты с поличным. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штрафа до 500 тыс. рублей. По данным УФСБ, подозреваемые задержаны за вымогательство в общей сложности свыше 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что жену военного в Иркутской области обманула родственница, выманив 120 тыс. рублей, когда притворилась ее пропавшим на СВО мужем. Мошенницу, которая приходится бойцу родной сестрой, приговорили к двум годам условно.

Согласно материалам дела, все произошло в июле этого года, когда фигурантка создала от имени родного брата аккаунт в мессенджере и стала писать с него супруге бойца. В какой-то момент она попросила перевести 120 тыс. рублей, чтобы якобы оплатить дорогу из госпиталя домой. Обрадовавшись возвращению мужа, потерпевшая отправила всю сумму. Однако через какое-то время переписка прервалась, и жертва обратилась в полицию.