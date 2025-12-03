Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 11:34

Фотографы-вымогатели начали обманывать россиян в Египте

В Египте фотографы начали вымогать у туристов деньги за возврат их же телефонов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жители Египта придумали схему, чтобы вымогать деньги на туристах, в том числе российских, пишет Telegram-канал «SHOT проверка». По данным источника, местные предлагают сфотографировать отдыхающих на их же телефон. После этого они отказываются возвращать гаджет без оплаты.

Несмотря на незаконность подобной схемы, гиды заранее предупреждают туристов. Те, кто путешествует самостоятельно, могут не знать о таком способе нажиться на иностранцах. В зоне риска оказались приезжие, которые отдыхают в одиночестве.

Ранее выяснилось, что российских туристов вынуждают покупать лекарства по завышенной стоимости в аптеках Турции и Египта. Путешественники становятся жертвами обмана в связи с незнанием системы фиксированных цен на препараты.

Эксперт РСТ Калим Себастьян Дэлия назвал Венесуэлу одним из самых безопасных и гостеприимных направлений для туристов из РФ. По его словам, гарантии создает продвинутый уровень двустороннего сотрудничества. Российских путешественников он назвал самыми важными гостями для страны.

