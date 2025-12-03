Фотографы-вымогатели начали обманывать россиян в Египте В Египте фотографы начали вымогать у туристов деньги за возврат их же телефонов

Жители Египта придумали схему, чтобы вымогать деньги на туристах, в том числе российских, пишет Telegram-канал «SHOT проверка». По данным источника, местные предлагают сфотографировать отдыхающих на их же телефон. После этого они отказываются возвращать гаджет без оплаты.

Несмотря на незаконность подобной схемы, гиды заранее предупреждают туристов. Те, кто путешествует самостоятельно, могут не знать о таком способе нажиться на иностранцах. В зоне риска оказались приезжие, которые отдыхают в одиночестве.

Ранее выяснилось, что российских туристов вынуждают покупать лекарства по завышенной стоимости в аптеках Турции и Египта. Путешественники становятся жертвами обмана в связи с незнанием системы фиксированных цен на препараты.

