Педофил-аутсайдер создал ОПГ: как наказали 40-летнего растлителя с Кавказа

Педофил из города Белева в Тульской области проведет в колонии на четыре года больше, чем планировалось изначально. В его деле появилось еще несколько эпизодов. NEWS.ru рассказывает подробности дела.

Бизнесмен-аутсайдер

Назиль Мелехов (имя изменено) — мелкий предприниматель родом из Дагестана. В середине десятых он покинул родной регион, не желая выслушивать от родителей понукания из-за провальных попыток организовать прибыльный бизнес.

Мужчина обосновался в Орловской и Тульской областях. Пивные магазины открыл в небольших городках. Но бизнес снова развивался вяло — озолотиться за несколько месяцев не удалось.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вымогатели

Тогда Мелехов решил встать на сторону криминала. Мужчина интересовался боевыми искусствами, часто ходил на ММА-мероприятия, где знакомился с подростками и молодыми людьми, которые занимались единоборствами.

Последние были нужны ему, чтобы создать своего рода ОПГ, которая занималась бы вымогательством денег. Вскоре эти навыки ему потребовались, потому что на бизнесмена подала в суд компания, предоставляющая ему оборудование для магазинов.

Мужчина договорился с одним 22-летним безработным. Тот в свою очередь предложил кандидатуру 15-летнего знакомого, который выглядел достаточно взрослым. Сначала подростка заманивали легкими деньгами, но тот не поддавался. Тогда бандит убедил его, что он часть преступного мира и, если тот не согласится, его ожидают самые серьезные последствия.

Своими жертвами бандиты выбрали четырех горожан. Они начали писать жертвам в соцсетях и преследовать на улице. В результате трое решили отделаться деньгами, а четвертый пошел в полицию.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Педофил-серийник

Когда Мелехов оказался за решеткой, выяснилось, что дружба с подростками для мужчины была нужна еще и для того, чтобы оказаться поближе к несовершеннолетним девочкам. Так в деле появился эпизод с надругательством над 13-летней школьницей.

По совокупности преступлений суд назначил бандиту-педофилу наказание в виде лишения свободы на 18 лет.

Но на этом дело не закончилось, пишет издание MySlo. Один за другим к следователям обратились родители еще трех несовершеннолетних девочек, которых изнасиловал Мелехов.

В итоге насильнику добавили к сроку еще четыре года. В колонии строгого режима он проведет 22 года, на свободу выйдет уже в возрасте 63 лет.

