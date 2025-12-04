Яд в легких, соседи без крова: жильцы потравили друг друга вместо тараканов

Жителей девятиэтажки на юго-востоке Москвы эвакуировали. Причина — попытка вытравить тараканов в одной из квартир. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Думали, что газ

ЧП, связанное с химическим отравлением, разворачивается в девятиэтажном жилом доме на Нижегородской улице. Сначала стало плохо мужчине, в чьей квартире на восьмом этаже травили тараканов. По данным Telegram-канала SHOT, пациента доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники МЧС зашли в квартиру в защитных костюмах, поскольку предполагалось, что причиной отравления мог стать неизвестный газ.

Позже число отравившихся в доме выросло до трех. Стало ясно, что причина в средстве для дезинсекции. Зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Из девятиэтажки эвакуировали всех жителей.

Два холостяка и пол

По данным MK.RU, хозяину квартиры 58 лет. Дезинсекцию он проводил самостоятельно вместе с приятелем. Последний тоже отравился после обработки жилища. Предполагается, что была нарушена техника безопасности.

Издание пишет, что хозяин квартиры является москвичом, в прошлом он работал инженером по электронному оборудованию. С недавнего времени он подселил к себе 45-летнего мужчину из Самары. Последний работал разнорабочим в супермаркете.

Два холостяка в итоге привели недвижимость в такое состояние, что в нем завелись рыжие тараканы. Вредители начали разбегаться по соседним квартирам, что вызывало недовольство соседей.

Хозяин жилища с насекомыми последние несколько лет вызывал городскую службу дезинсекции. В предпоследний раз квартиру обрабатывали весной. Но к зиме тараканы вновь размножились.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В четверг, 4 декабря, провели очередную дезинсекцию. Хозяин квартиры вышел из подъезда после распыления газа и попросил товарища подняться, чтобы закрыть дверь. В квартиру нельзя было заходить еще четыре часа.

Но самарец поднялся на восьмой этаж и почему-то задержался в квартире, из-за чего потерял сознание и упал. Хозяин заподозрил неладное и вернулся в квартиру, где нашел друга лежащим на полу в большой комнате.

Из-за веса мужчины вытащить его получилось только с участием сотрудников экстренных служб. С отравлением его госпитализировали в НИИ Склифосовского. Хозяин квартиры тоже надышался ядовитыми парами, но на улице пришел в себя.

За дело взялась прокуратура

В столичной прокуратуре сообщили, что Лефортовское межрайонное управление взяло под контроль разбирательство в этом инциденте.

«По предварительным данным, в одной из квартир проводилась дезинсекция. Ход процессуальной проверки, ликвидация последствий инцидента и соблюдение прав жителей многоквартирного дома на контроле в прокуратуре. На месте работает Лефортовский межрайонный прокурор Александр Федоров», — сообщили в надзорном ведомстве.

Читайте также:

Зарезали и унесли в подвал: в Кузбассе школьница и ее бойфренд убили мать

Бабушка списала все на борщ: дед насиловал внучку с шести лет, но никто не защитил девочку

Взял за горло во время секса: кавказец задушил путану в отеле и скрылся

«Не надо насилия, я сама»: девушка уплыла от маньяка по ледяной реке