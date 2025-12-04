Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 14:52

Названа ошибка москвичей, попавших в больницу после травли тараканов

Технолог Меньшиков: отравившиеся москвичи могли нарушить правила дезинсекции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отравившиеся средством от тараканов москвичи могли пренебречь правилами дезинсекции квартиры, заявил NEWS.ru технолог службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков. По его словам, во время обработки от насекомых всем, у кого нет средств защиты дыхательных путей, следует покидать помещение.

Есть санитарные правила и нормы, которые определяют порядок проведения работ по дезинсекции. Если люди заказывали обработку у аттестованной, лицензированной компании, то их специалисты обучены и имеют опыт в обработке квартиры с учетом, что есть жильцы сверху и снизу. Здесь, наверное, были допущены нарушения именно в процессе, — высказался Меньшиков.

Он подчеркнул, что существует определенный стандарт циркуляции воздуха в процессе выполнения химических работ. По словам технолога, некоторые вещества необходимо использовать при открытых окнах.

Самое главное при обработке — это отсутствие людей, потому что все специалисты должны находиться в костюмах, масках, специальных средствах индивидуальной защиты органов и глаз, что позволит им сделать работу качественно и не навредить ни своему здоровью, ни жильцов, — резюмировал Меньшиков.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате химического отравления пострадали три человека. Первым почувствовал себя плохо жилец одной из квартир, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Вскоре признаки отравления проявились у двух его соседей.

