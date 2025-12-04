Названа ошибка москвичей, попавших в больницу после травли тараканов

Отравившиеся средством от тараканов москвичи могли пренебречь правилами дезинсекции квартиры, заявил NEWS.ru технолог службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков. По его словам, во время обработки от насекомых всем, у кого нет средств защиты дыхательных путей, следует покидать помещение.

Есть санитарные правила и нормы, которые определяют порядок проведения работ по дезинсекции. Если люди заказывали обработку у аттестованной, лицензированной компании, то их специалисты обучены и имеют опыт в обработке квартиры с учетом, что есть жильцы сверху и снизу. Здесь, наверное, были допущены нарушения именно в процессе, — высказался Меньшиков.

Он подчеркнул, что существует определенный стандарт циркуляции воздуха в процессе выполнения химических работ. По словам технолога, некоторые вещества необходимо использовать при открытых окнах.

Самое главное при обработке — это отсутствие людей, потому что все специалисты должны находиться в костюмах, масках, специальных средствах индивидуальной защиты органов и глаз, что позволит им сделать работу качественно и не навредить ни своему здоровью, ни жильцов, — резюмировал Меньшиков.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате химического отравления пострадали три человека. Первым почувствовал себя плохо жилец одной из квартир, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Вскоре признаки отравления проявились у двух его соседей.