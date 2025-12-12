В МО РФ заявили о предотвращении диверсий против властей новых регионов

В ноябре этого года были пресечены попытки диверсий с использованием химикатов против властей новых регионов и российских военных, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Он отметил, что один из исполнителей задержан.

В ноябре 2025 года предотвращены попытки диверсии с использованием напитков, содержащих смесь токсичных химикатов колхицина и трет-бутилбициклофосфата, — сказал Ртищев.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд принял решение в отношении 23-летнего россиянина Мансура Хаджиева, который призывал россиян к сотрудничеству с ВСУ и одобрял террористическую деятельность Украины. Уроженца Орловской области приговорили к трем годам и шести месяцам колонии.

До этого стало известно, что сотрудники ФСБ пресекли теракт против офицера Минобороны РФ в Крыму. Планировавшего заложить взрывчатку в личный автомобиль военного агента ГУР ликвидировали. У преступника изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства.