Россиянин отправился в колонию за призывы к сотрудничеству с ВСУ Суд в Москве приговорил сторонника украинских террористов к трем годам колонии

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 23-летнему россиянину Мансуру Хаджиеву, который призывал россиян к сотрудничеству с ВСУ и одобрял террористическую деятельность Украины, сообщила NEWS.ru пресс-служба УФСБ по Москве. Уроженец Орловской области был признан виновным в пропаганде и оправдании терроризма и приговорен к трем года и шести месяцам колонии. Также ему на 2,5 года запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Следствие выяснило, что Хаджиев, являясь пособником террористической организации, находясь в Москве, размещал в открытом доступе провокационные материалы. В своих публикациях он призывал российских военных переходить на сторону противника и сотрудничать с ВСУ. В частности, он просил передавать ВСУ данные о расположении и численности российских войск в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо этого, осужденный активно вел свой Telegram-канал, где публиковал запрещенный контент. Он размещал видеоролики, которые пропагандировали терроризм и оправдывали лиц, причастных к совершению терактов на территории России. На основании материалов ФСБ было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: публичные призывы к деятельности против безопасности государства и публичное оправдание и пропаганда терроризма.

Ранее стало известно, что житель Томской области фотографировал российские военные объекты в регионе и отправлял кадры спецслужбам Украины. Отмечается, что полученный материал украинская сторона использовала для организации диверсий. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.