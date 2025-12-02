Взялся за горло во время секса: кавказец задушил путану в отеле и скрылся

В Санкт-Петербурге в одном из номеров отеля нашли тело мертвой девушки. Спустя два дня был задержан предполагаемый убийца. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Свидание в апарт-отеле

В апарт-отеле в центре Санкт-Петербурга мужчина случайно убил девушку во время полового акта.

По данным Telegram-канала SHOT, 31-летний россиянин пригласил 28-летнюю девушку на свидание с продолжением и снял для этого номер в гостевом доме «Невский 126», расположенном на Невском проспекте.

Душил во время секса

В процессе интимной близости парень, предположительно, начал душить партнершу. Но в какой-то момент девушка перестала двигаться, потеряла сознание и вскоре скончалась от асфиксии.

Подозреваемый в совершении убийства был задержан правоохранительными органами. В Следственном комитете отчитались о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.

«По данным следствия, 30 ноября 2025 года в комнате апарт-отеля на Невском проспекте в Санкт-Петербурге обнаружено тело девушки с признаками механической асфиксии. По подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний мужчина», — рассказали в петербургском управлении СКР.

Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

Занималась проституцией?

«Фонтанка» пишет, что тело девушки нашли в номере 30 ноября. Задержанный является уроженцем одного из регионов Северного Кавказа.

Предполагается, что девушка занималась проституцией. Мужчина заплатил ей деньги за то, чтобы она вступила с ним в интимную связь.

Обязательные работы за удушение

В октябре 2023 года в Иваново произошел похожий случай, но судебное решение по нему оказалась прецедентным. 57-летний мужчина во время близости с 83-летней пенсионеркой задушил ее. Советский районный суд назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок полтора года с удержанием в доход государства 10% заработной платы.

«Судом установлено, что весной 2023 года после совместного распития спиртных напитков подсудимый и 83-летняя потерпевшая вступили между собой в половую связь, в ходе которой мужчина, совершая эротическое удушение, сдавил шею женщине фрагментом ткани, перекрыв ей доступ воздуха, что явилось причиной смерти потерпевшей», — сообщала пресс-служба областного суда.

Из-за подобного правоприменения в Великобритании в 2020 году приняли поправки, которые не делают никаких поблажек подсудимым, нанесшим урон потерпевшим во время грубой близости даже в случаях, когда эти действия были согласованы и происходили по взаимному согласию.

