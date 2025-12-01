Неспортивный интерес: ММА-тренер оказался главой ОПГ

Чтобы организовать свое преступное сообщество, борец Тигран Оганесян решил освоить карьеру тренера. В итоге открыл спортивный клуб и сколотил на его базе ОПГ. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Бандиты под прикрытием ММА

36-летнего мастера спорта России по смешанным единоборствам Тиграна Оганесяна арестовали в Тульской области по делу о создании преступной группировки из числа его учеников. По информации ФСБ, мужчина, будучи тренером, организовал межэтническую банду, занимавшуюся вымогательством и разбоями.

«УФСБ России по Тульской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержало 36-летнего гражданина РФ — уроженца одной из закавказских республик, который был тренером по смешанным единоборствам», — рассказали в управлении ФСБ региона.

Росгвардия региона опубликовала видео задержания подозреваемого. Его застали рано утром в кровати, пока он спал.

Вымогали сотни тысяч

По версии следствия, речь идет о спортивной секции в Щекино. Воспитанники являлись представителями различных национальных диаспор. В дальнейшем тренер привлекал своих воспитанников к преступной деятельности.

Следственным управлением УМВД России по Тульской области в отношении Оганесяна возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Его подельники тоже задержаны.

По предварительным данным, с жертв требовали по 500–800 тыс. рублей, устраивая налеты. В противном случае им угрожали насилием.

Открестились от разбойника

Тем временем в местной областной федерации ММА открестились от Оганесяна и заверили, что члены их организации придерживаются принципов законности и правопорядка.

«Информируем, что Оганесян Т. А. не является членом ТРОО „ФСБЕ (ММА)“. Правоохранительные органы разберутся во всех обстоятельствах дела и примут справедливые и честные решения. ТРОО „ФСБЕ (ММА)“ со всей строгостью осуждает любое нарушение закона и подтверждает свою приверженность принципам законности и правопорядка», — указано в официальном заявлении на сайте федерации.

Портал Sports.ru пишет, что в активе Оганесяна шесть побед и два поражения на профессиональном уровне. При этом 71.RU отмечает, что Оганесян не раз участвовал в мероприятиях федерации и получал поддержку организации. Сам спортсмен подчеркивал, что многим обязан федерации ММА.

«Тигран Оганесян приветствовал зрителей и подчеркнул, что вся федерация сделала вклад в его победу», — сообщается на портале муниципалитета в релизе о его победе в одном из спортивных мероприятий.

Читайте также:

Дети горели в прицепе с бензином: сын депутата пытается откреститься от ЧП

Племянница чиновника и падчерица: кто в списке жертв педофила Гаськова

Падала в обмороки из-за отчима-педофила: растлитель получил пожизненное

Пыточный лагерь: дети беременели и заражались ВИЧ в рехабе?

Назвал шлюхой и изнасиловал: врач-садист искал себе жертв в чате пациентов