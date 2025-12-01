Племянница чиновника и падчерица: кто в списке жертв педофила Гаськова

Бердский педофил и убийца Алексей Гаськов предстанет перед судом. Мужчина удовлетворял свою похоть преступными способами и загубил как минимум четыре жизни. NEWS.ru рассказывает историю маньяка.

Отчислен за пьянство

Алексей Гаськов родом из Бердска Новосибирской области. В начале 2000-х он поступил во ВГИК, но был отчислен за пьянство.

Уже тогда его другом был Михаил Юдин — в СМИ он известен как бердский маньяк. Сейчас этот душегуб отбывает пожизненное заключение. В 2002 году Гаськова даже задерживали по подозрению в преступлениях Юдина, но вскоре отпустили.

Первое известное преступление Гаськова произошло в апреле 2007 года: он был осужден за изнасилование 11-летней дочери своей подруги и заражение девочки половой инфекцией. Однако в то время его причастность к серии убийств в Подмосковье установлена не была.

Раскрыли по ДНК

Летом 2024 года следствие наконец установило связь Гаськова с серией убийств, совершенных в начале 2000-х в Подмосковье.

ДНК-экспертиза вещественных доказательств, собранных по делам об убийствах девушек, совпала с генетическим профилем Гаськова. На допросе он сознался в преступлениях и подробно описал обстоятельства нападений: в тот период он охотился на молодых девушек в подмосковных парках.

Всего Гаськов обвиняется как минимум в убийстве четырех девушек. В лесополосе подмосковного Подольска пьяный Гаськов встретил свою первую жертву. Как рассказывала следователь по особо важным делам Анна Овчинникова в репортаже НТВ, в лесу маньяк увидел девушку в короткой юбке. Злоумышленник догнал ее, повалил на землю и жестоко избил. Когда она потеряла сознание, надругался над ней, а после задушил и скрылся, оставив тело в зарослях.

В этом же 2002 году в разных уголках Подмосковья произошло еще три убийства молодых женщин. Два тела обнаружили в Пушкино, а через несколько месяцев в Химках нашли зверски убитую и изнасилованную перуанскую студентку. Последняя оказалась племянницей советника президента Перу Агнес Сантестебан.

Иностранка приехала в Москву, чтобы учиться на хореографа. Как вспоминал во время следственного эксперимента насильник, его привлекла экзотическая внешность девушки.

«Привлекла меня внешность нерусская, решил подойти, познакомиться. Я ее оттащил и силой кинул на землю. В район головы нанес несколько ударов», — говорил мужчина.

Напоил девочку и изнасиловал

К 2006 году Гаськов уже вернулся в родной Бердск и продолжил там криминальную карьеру. Но на этот раз его жертва оказалась гораздо младше предыдущих.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Маньяк женился и тесно общался с подругой своей жены. У той была 11-летняя дочь, которая весной решила наведаться к маминой подруге в гости. Самой женщины дома не оказалось, но девочку встретил Гаськов. Он дал ребенку алкоголь, а затем дважды надругался над ней. Во время допроса мужчина пытался сбежать, но вскоре был задержан. За это преступление он получил более 10 лет колонии. Позже выяснилось, что мужчина заразил девочку венерическим заболеванием.

«Это было дважды, но в один и тот же период, с небольшим разрывом. Это было ночью, девочка осталась ночевать у него в квартире, и он воспользовался этим. Девочка рассказала матери не сразу, поскольку опасалась Гаськова. Тем более дети не совсем понимают в таком возрасте, что с ними происходит», — рассказывал старший следователь прокуратуры Бердска Станислав Золотарев.

Гаськов отрицал вину и твердил, что это провокация со стороны правоохранителей. Суд не поверил доводам Гаськова, поддержав сторону гособвинения. 27 апреля 2007 года суд Бердска отправил его на 10,5 года в колонию строгого режима и обязал выплатить компенсацию в 70 тысяч рублей семье пострадавшей девочки.

Изнасиловал падчерицу

В начале 2023 года Гаськов совершил еще одно преступление — изнасиловал свою 17-летнюю падчерицу. Девушка долгое время молчала из-за угроз. Ее мать, последняя жена Гаськова Елена Целых, в разговоре с Telegram-каналом SHOT заявила, что не может поверить в то, что жила бок о бок с маньяком.

«Никакой агрессии от него никогда не было. Я вообще не думала, что он способен на убийство. Я не знаю, что делать… У меня все рухнуло», — сказала она.

Сейчас следователи проверяют Гаськова на причастность к другим преступлениям. Серийному убийце и педофилу грозит пожизненное заключение, и высока вероятность, что он будет отбывать его в колонии особого режима. Возможно, даже в «Полярной сове» — той же, где уже сидит его друг Михаил Юдин.

Читайте также:

Прочерк вместо отца: мужчина забрал детей из приемной семьи и бил шокером

Восемь ножевых и учет в психушке: тиран отнял у жены детей

«Угваздал стены говном»: москвичка требует наказать сталкера