Назвал шлюхой и изнасиловал: врач-садист искал себе жертв в чате пациентов

Девушка Алена в раннем возрасте столкнулась с диагнозом «рассеянный склероз». В интервью проекту «Несломленные» она рассказала о враче, который сначала пришел ей на помощь, а затем начал насиловать, используя ее беспомощное состояние. За несколько дней до публикации интервью Алена умерла. NEWS.ru рассказывает, чем жертва насильника делилась в своем последнем публичном выступлении.

На диагноз вышли по огурцам

Алена — 30-летняя IT-специалистка, инженер по контролю качества. Ее жизнь резко изменилась в 2022 году, когда она переехала на Кипр за молодым человеком.

Там же девушка резко начала замечать странные симптомы в своем организме. Среди них нарушение моторики, проблемы со зрением, тремор, спутанная речь.

Врачи не могли понять, что происходит. В итоге Алена была вынуждена вернуться в Россию для диагностики. Чтобы ускорить процесс, она взяла кредиты — иначе не выдержала бы полгода мучений, когда ее гоняли по больницам без четкого диагноза, а скорые забирали снова и снова.

В какой-то момент Алена решила, что у нее «поехала кукуха», и она обратилась к психиатру с жалобами на галлюцинации.

«Я прихожу к нему и говорю: „Ну все, я точно слетаю с катушек. У меня галлюцинации“. Тогда жарко было, я вошла в магазин и посмотрела на огурцы, а они все в плесени как будто были, покрыты таким белым пушком. Я врачу в подробностях прямо описала все. Он говорит: „Это не галлюцинация. Тебе нужно к неврологу, здесь что-то точно с мозгом“», — рассказывала Алена.

Только после этой консультации начался путь к верному диагнозу. Рассеянный склероз у Алены подтвердился лишь после болезненной спинномозговой пункции и МРТ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дружба с привилегиями

Пока Алена занималась своим здоровьем в Москве, ее избранник на Кипре решил, что между ними все кончено. Девушка осталась в столице и продолжила искать лечение.

Друзья тоже начали отдаляться, заявляя, что Алена преувеличивает тяжесть своего состояния. В чате поддержки людей с рассеянным склерозом она нашла утешение — и нового человека, который пожелал сблизиться с ней.

Это был эндокринолог, который активно консультировал участников чата. Он казался заботливым, внимательным, готовым помочь.

У Алены в то время болела мать, родители не могли быть рядом и оказать поддержку. Она решила, что хоть какая-то опора — лучше, чем ничего. Так началось их общение, которое сначала было дружеским, а потом — интимным, на условиях «дружбы с привилегиями».

Маска заботы

Первый приезд врача прошел спокойно — Алена даже оплатила его поездку и проживание. Но во время второго визита, уже после официального подтверждения диагноза, все изменилось.

Дружеская близость сменилась насилием. Он принуждал ее к действиям, против которых она выражала несогласие, называл грубыми словами.

«Дружеский интим переходит в очень такой жесткий, когда я говорила „нет“, а мне в ответ говорится в лицо: „Ну ты же женщина, все же женщины это хотят, ты должна этого хотеть“. Он называл меня шлюхой, делал вещи, о которых я не хочу вспоминать, которые мне до сих пор снятся», — делилась Алена.

Параллельно с этим мужчина начал «окучивать» окружение девушки. Знакомился с подругами и просил говорить, где находится Алена, если та несколько часов не выходила на связь.

В итоге Алена аккуратно попросила врача уехать, а на следующий день — запретила ему когда-либо возвращаться. Позже он пытался вернуться, писал в WhatsApp, но Алена заблокировала его.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Консультирует в поисках жертвы

Девушка при этом осталась в чате, где познакомилась с насильником. Там он, по ее словам, продолжает консультировать девушку. Алена говорила, что опасается одного — врач продолжает искать уязвимых женщин, поэтому и продолжает активно вести консультации в чате. Как выяснилось, до нее у садиста уже была пациентка, которая ушла, почувствовав его нездоровые наклонности.

После разрыва доктор уехал к себе в Омск, а Алена — в Санкт-Петербург. Но рассеянный склероз не отпускал ее: после похорон матери симптомы вернулись — тремор, проблемы со зрением, нарушение координации.

Алена ушла из жизни 14 ноября 2025 года. Спустя три дня после смерти ее труп нашли в ванной квартиры, которую она снимала в Санкт-Петербурге.

