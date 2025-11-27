Сбегала из «идеальной семьи»: что известно о девочке, убившей мать

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело об убийстве, которое вскоре, вероятнее всего, будет закрыто. Предполагаемая убийца 46-летней женщины — ее дочь, которая еще не доросла до возраста уголовной ответственности. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Приехали на пожар

О смерти 46-летней женщины в доме на Ковалевской улице СМИ сообщили утром 26 ноября. Известно, что сотрудники МЧС прибыли на место происшествия в четыре часа утра. В квартире горела кухня, а на полу лежала хозяйка квартиры, рядом с ней — нож, а на шее у женщины рана.

В соседней комнате в истерике билась дочь. Девочка уверяла, что неизвестный воравался в квартиру и убил ее маму.

НТВ сообщает, что женщина оставалась живой, когда на место прибыли спасатели. Но до реанимации ее так и не довезли. По пути пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.

«Идеальная семья»

Уже в первой половине дня стало известно, что никакого неизвестного мужчины в квартире не было. Девочка дала признательные показания — это она убила свою маму.

«У нас была идеальная семья, обеспеченная. У ребенка все было абсолютно. И мама любила ее, и я любил ее. Можете себе представить: я захожу домой, а моя жена лежит. У нас не было такого, у нас не было никаких проблем с ребенком до 13 лет, до сегодняшнего дня. Она всегда была воспитана, хорошо училась», — утверждал отец в комментарии журналистам.

Соседи вторили ему, что с семьей никогда не было проблем в подъезде. Мама с дочкой, по их словам, всегда ходили вместе и выглядели нормальной семьей.

Фото: t.me/gsuskrf_spb

Приходила с синяками

Но друзья школьницы утверждали, что та периодически приходила в школу с синяками. Сверстникам она признавалась, что страдает от побоев матери.

Молодой человек школьницы в комментарии NEWS.ru подтвердил, что за две недели до ареста девочка сбегала из дома.

Назвать причину, по которой у его подруги были конфликты с мамой, юноша не смог. Молодой человек рассказал, что познакомился с девочкой через двоюродного младшего брата. Они вместе общались и гуляли в одной компании.

Также юноша опроверг сообщения СМИ, согласно которым его подруга в свои 13 лет училась в пятом классе. Он уточнил, что девочка училась в седьмом классе. Также он назвал ложью утверждения журналистов, будто школьница изначально смоделировала убийство матери в игре Roblox.

Поскольку подозреваемой не исполнилось 14 лет, отвечать за убийство ей не придется. Когда корреспондент спросил юного друга девочки, продолжит ли он общаться с ней, тот ответил: «Продолжу!!!»

