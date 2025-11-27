День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 19:46

Сбегала из «идеальной семьи»: что известно о девочке, убившей мать

Фото: t.me/gsuskrf_spb
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело об убийстве, которое вскоре, вероятнее всего, будет закрыто. Предполагаемая убийца 46-летней женщины — ее дочь, которая еще не доросла до возраста уголовной ответственности. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Приехали на пожар

О смерти 46-летней женщины в доме на Ковалевской улице СМИ сообщили утром 26 ноября. Известно, что сотрудники МЧС прибыли на место происшествия в четыре часа утра. В квартире горела кухня, а на полу лежала хозяйка квартиры, рядом с ней — нож, а на шее у женщины рана.

В соседней комнате в истерике билась дочь. Девочка уверяла, что неизвестный воравался в квартиру и убил ее маму.

НТВ сообщает, что женщина оставалась живой, когда на место прибыли спасатели. Но до реанимации ее так и не довезли. По пути пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.

«Идеальная семья»

Уже в первой половине дня стало известно, что никакого неизвестного мужчины в квартире не было. Девочка дала признательные показания — это она убила свою маму.

«У нас была идеальная семья, обеспеченная. У ребенка все было абсолютно. И мама любила ее, и я любил ее. Можете себе представить: я захожу домой, а моя жена лежит. У нас не было такого, у нас не было никаких проблем с ребенком до 13 лет, до сегодняшнего дня. Она всегда была воспитана, хорошо училась», — утверждал отец в комментарии журналистам.

Соседи вторили ему, что с семьей никогда не было проблем в подъезде. Мама с дочкой, по их словам, всегда ходили вместе и выглядели нормальной семьей.

Фото: t.me/gsuskrf_spb

Приходила с синяками

Но друзья школьницы утверждали, что та периодически приходила в школу с синяками. Сверстникам она признавалась, что страдает от побоев матери.

Молодой человек школьницы в комментарии NEWS.ru подтвердил, что за две недели до ареста девочка сбегала из дома.

Назвать причину, по которой у его подруги были конфликты с мамой, юноша не смог. Молодой человек рассказал, что познакомился с девочкой через двоюродного младшего брата. Они вместе общались и гуляли в одной компании.

Также юноша опроверг сообщения СМИ, согласно которым его подруга в свои 13 лет училась в пятом классе. Он уточнил, что девочка училась в седьмом классе. Также он назвал ложью утверждения журналистов, будто школьница изначально смоделировала убийство матери в игре Roblox.

Поскольку подозреваемой не исполнилось 14 лет, отвечать за убийство ей не придется. Когда корреспондент спросил юного друга девочки, продолжит ли он общаться с ней, тот ответил: «Продолжу!!!»

Читайте также:

Прочерк вместо отца: мужчина забрал детей из приемной семьи и бил шокером

Пуля в щеке: в Туапсе неизвестный выстрелил в лицо мальчику

Восемь ножевых и учет в психушке: тиран отнял у жены детей

Нашли крайнюю: суд оправдал женщину, обвиняемую в убийстве пенсионерки

«Угваздал стены говном»: москвичка требует наказать сталкера

50 ножевых на двоих: россиянки вышли сухими из воды после убийства мужей

уголовные дела
дети
происшествия
криминал
подростки
Санкт-Петербург
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британия сняла санкции с российской нефтяной компании
Стало известно решение МОК по допуску российских фигуристов на Олимпиаду
В российском регионе задержали двух менеджеров за взятки
Раскрыты причины постоянного чувства голода
В Европе жестоко расправились с 21-летним украинцем
Комета-пришелец 3I/ATLAS показала загадочный хвост
Что делать, если ребенок стал наркоманом: как не довести ситуацию до рехаба
Россиянин рассказал, как беременная супруга упала в роддоме и умерла
Мужчина вернул память спустя 45 лет после аварии
Треска в томатном соусе с оливками и каперсами: вкусный ужин за 25 минут
В Японии китайский турист сорвался с ограждения и погиб
Володин обратился к коллеге из Китая после трагедии в Гонконге
Один медиахолдинг поглотил URA.RU на фоне ареста редактора
Заворотнюк, жизнь в США, поездки в Крым: куда пропала Екатерина Дубакина
В МИД России призвали Молдавию перестать врать
Власти России одобрили закон о «безвизе» с одной курортной страной
Путин дал Трампу один сигнал по его мирному плану
В Таганроге простились с двумя погибшими из-за атаки ВСУ
«Насколько я помню»: Рютте оконфузился во время пресс-конференции НАТО
Новогодняя Орейро и бесстрашная Боярская: гид по киноновинкам недели
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.