50 ножевых на двоих: россиянки вышли сухими из воды после убийства мужей

Две россиянки, расправившиеся со своими мужьями, не будут отбывать наказание в местах лишения свободы. Вместо этого следователи просят отправить женщин под наблюдение психиатров. NEWS.ru рассказывает, что известно об этих уголовных делах.

Убила во время секса дорогим ножом

Об убийстве 54-летнего мужчины в квартире на улице Огарева в Калининграде стало известно в феврале. Супруга утверждала, что убила мужа во время секса.

«Вечером 11 февраля 2025 года тело мужчины с ножевыми ранениями в области шеи обнаружено в квартире по месту жительства по улице Огарева в городе Калининграде. Супруга погибшего также с резаными ранениями госпитализирована в лечебное учреждение, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщали в управлении Следственного комитета.

На месте был обнаружен позолоченный нож японской фирмы Suncraft с клинком порядка 13 см. Минимальная розничная цена подобных ножей на рынке начинается с 12 тысяч рублей.

Фото: Следственное управление СК РФ по Калининградской области

49 ножевых от больной женщины

27 ноября управление СКР подтвердило, что 53-летнюю подозреваемую признали невменяемой. Женщина отправится не в колонию, а на принудительное лечение.

«В ходе конфликта с супругом она нанесла ему не менее 49 ножевых ранений в область шеи и туловища. От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте происшествия. Комплексной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что фигурантка страдает психическим заболеванием и подлежит принудительному лечению», — констатировали в СКР.

Дело направлено в суд. Расследование велось по статье об убийстве. Известно, что после содеянного женщина сама примерно неделю находилась в больнице.

Ссора с топором

Гораздо быстрее с похожим делом справились следователи в Шенталинском районе Самарской области. Там пенсионерка во время ссоры с мужем взялась за топор и ударила мужчину по голове.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«По данным следствия, 27 августа 2025 года женщина, находясь по месту жительства, в ходе ссоры со своим 74-летним мужем нанесла ему один удар топором по голове. От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия», — рассказали в Следственном комитете.

Произошло это 27 августа, а 26 ноября стало известно, что дело передали в суд. Подозреваемой тоже придется отправиться под наблюдение психиатров, а не в колонию.

«Судебной экспертизой установлено, что местная жительница страдает психическим заболеванием, в связи с чем не осознавала общественно опасного характера своих действий. Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд», — рассказали в СКР.

