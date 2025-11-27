День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 17:46

50 ножевых на двоих: россиянки вышли сухими из воды после убийства мужей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Две россиянки, расправившиеся со своими мужьями, не будут отбывать наказание в местах лишения свободы. Вместо этого следователи просят отправить женщин под наблюдение психиатров. NEWS.ru рассказывает, что известно об этих уголовных делах.

Убила во время секса дорогим ножом

Об убийстве 54-летнего мужчины в квартире на улице Огарева в Калининграде стало известно в феврале. Супруга утверждала, что убила мужа во время секса.

«Вечером 11 февраля 2025 года тело мужчины с ножевыми ранениями в области шеи обнаружено в квартире по месту жительства по улице Огарева в городе Калининграде. Супруга погибшего также с резаными ранениями госпитализирована в лечебное учреждение, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщали в управлении Следственного комитета.

На месте был обнаружен позолоченный нож японской фирмы Suncraft с клинком порядка 13 см. Минимальная розничная цена подобных ножей на рынке начинается с 12 тысяч рублей.

Фото: Следственное управление СК РФ по Калининградской области

49 ножевых от больной женщины

27 ноября управление СКР подтвердило, что 53-летнюю подозреваемую признали невменяемой. Женщина отправится не в колонию, а на принудительное лечение.

«В ходе конфликта с супругом она нанесла ему не менее 49 ножевых ранений в область шеи и туловища. От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте происшествия. Комплексной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что фигурантка страдает психическим заболеванием и подлежит принудительному лечению», — констатировали в СКР.

Дело направлено в суд. Расследование велось по статье об убийстве. Известно, что после содеянного женщина сама примерно неделю находилась в больнице.

Ссора с топором

Гораздо быстрее с похожим делом справились следователи в Шенталинском районе Самарской области. Там пенсионерка во время ссоры с мужем взялась за топор и ударила мужчину по голове.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«По данным следствия, 27 августа 2025 года женщина, находясь по месту жительства, в ходе ссоры со своим 74-летним мужем нанесла ему один удар топором по голове. От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия», — рассказали в Следственном комитете.

Произошло это 27 августа, а 26 ноября стало известно, что дело передали в суд. Подозреваемой тоже придется отправиться под наблюдение психиатров, а не в колонию.

«Судебной экспертизой установлено, что местная жительница страдает психическим заболеванием, в связи с чем не осознавала общественно опасного характера своих действий. Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд», — рассказали в СКР.

Читайте также:

Прочерк вместо отца: мужчина забрал детей из приемной семьи и бил шокером

Труп пыталась сжечь: в Петербурге школьница зарезала мать и устроила пожар?

Пуля в щеке: в Туапсе неизвестный выстрелил в лицо мальчику

Восемь ножевых и учет в психушке: тиран отнял у жены детей

Нашли крайнюю: суд оправдал женщину, обвиняемую в убийстве пенсионерки

«Угваздал стены говном»: москвичка требует наказать сталкера

уголовные дела
происшествия
криминал
убийства
убийцы
семьи
Россия
Самарская область
Калининград
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван новый лидер среди густонаселенных городов мира
Путин назвал причину пробок на границе с Казахстаном
В Европе установили «самозапрет» на признание новых регионов России
Театральный критик назвала лучшего «Щелкунчика» Москвы
Путин раскрыл, что ждет фронт ВСУ
Хинштейн признал проблему с врачами в Курской области
Названо имя нового генерального директора ОЗХО
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
Возлюбленная Павла Дурова заявила о пополнении в семье
«Но не от Украины»: Путин раскрыл, что нужно России от мирового сообщества
«Серьезный промах»: в Госдуме высказались об «утечке» переговоров РФ и США
Россиянин поплатился за эмодзи воровской звезды
«Голоса разума практически не звучат»: МИД РФ об игнорировании СССР Западом
Наталия Орейро раскрыла способ похудеть после беременности
Рыбка в сливках: готовим филе минтая в духовке — не забудьте лучок
В США рассказали, как Трамп «продинамил» Мерца с украинским планом
Наталия Орейро поделилась опытом переживания травли в школе
В Китае уточнили число жертв пожара в Гонконге
Гость тарелку съел! Подаем новогодние салаты в овощных корзиночках
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.