Нашли в плотных мешках: как убивали криптотрейдера из России и его жену

В Россию доставят останки от тел Романа и Анны Новак, которые были убиты в ОАЭ. NEWS.ru рассказывает о новых деталях этой криминальной истории.

Не расчленяли, а растворяли

Тела убитых в ОАЭ криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны обнаружили в пустыне. Местная полиция провела осмотр участка размером 500 на 500 метров. Начата процедура передачи останков в Россию для захоронения.

В следственном управлении СКР по Санкт-Петербурге опровергли ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что жертв расчленили и разбросали в мешках недалеко от торговых центров.

Тела Романа и Анны поместили в мешки из толстого полиэтилена, в которые предварительно высыпали сильные химические растворители. Несмотря на это, эксперты сумели передать российской стороне новые данные о совершенном преступлении.

Перестали выходить на связь

Об убийстве Романа и Анны Новак стало известно в начале ноября. Пара перестала выходить на связь за месяц до этого.

Предполагается, что убийство было заказным. Исполнители преступления заранее подготовились: арендовали виллу в городе Хатта, а также автомобили и орудия убийства — ножи и топоры.

Супругов заманили на виллу под предлогом встречи с инвестором, где на них напали трое — Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин. В настоящее время подозреваемые находятся в СИЗО.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До этого стало известно, что правоохранители задержали восемь подозреваемых по уголовному делу об убийстве Новака, двое из трех предполагаемых организаторов преступления являются уроженцами Петербурга.

Предполагаемый организатор преступления — бывший полицейский Константин Шахт. Двое арестованных дали показания о том, как задушили петербуржцев. Следствие также считает, что супругов пытали с целью вымогательства кодов доступа к их криптокошельку.

За детьми прилетел дедушка

Ранее Новак попадал в поле зрения правоохранителей, поскольку, по предварительным данным, он скрылся из России с $500 млн (40 млрд рублей), взятыми у инвесторов «на развитие бизнеса». У пары остались дети, за которыми в Дубай прилетел отец Анны.

Новак в своей работе часто представлялся членом совета директоров Telegram, «заместителем» вице-президента приложения Ильи Перекопского и «другом Павла Дурова».

