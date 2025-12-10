Российский призер ОИ рассказал о нападении людей с автоматами Призер ОИ Бондаренко рассказал о нападении бандитов в 1997 году

Двукратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Алексей Бондаренко рассказал о нападении на него бандитов в 1997 году, сообщает Sport24. По словам спортсмена, инцидент произошел по дороге из Москвы на спортивную базу, когда он ехал вместе с партнерами по сборной.

Нас просто остановили люди с автоматами, даже не спрашивая, кто мы. Просто вытянули нас за шкирку из машин. Они долго не разговаривали, ничего не объясняли — просто морды нам набили. <...> Это произошло ровно за три недели до чемпионата мира в Лозанне, — рассказал гимнаст.

После нападения Бондаренко попал в больницу, где врачи подозревали множественные переломы ребер. Тем не менее на чемпионате мира в Лозанне он завоевал серебро в многоборье и бронзу в командных упражнениях. В его активе также серебро и бронза Олимпийских игр 2000 года.

