Банда самого кровавого киллера РФ отправила на тот свет полсотни человек Мощная ОПГ главного киллера России Джако убила 49 человек

Киллер Аслан Гагиев по кличке Джако возглавил самую мощную группировку в стране, которая всего лишь за несколько лет отправила на тот свет 49 человек, сообщает Lenta.ru. По данным издания, в ряды организованного преступного сообщества было не просто попасть: сначала главарь устраивал кандидата в охрану, наблюдал за ним и только после этого допускал к участию в общих делах.

Сообщество делилось на шесть бригад с зарплатой 50–60 тыс. рублей и строгим распределением ролей. К каждому преступлению подключали только одну группу, не посвящая остальных. В банде Джако царил культ личности, а приказы главаря выполнялись беспрекословно.

Киллеры чаще всего использовали огнестрельное оружие и полиэтиленовые пакеты, которые надевали на головы жертв и туго фиксировали скотчем. Именно таким способом 31 декабря 2005 года был убит председатель правления банка «Кутузовский» Олег Новосельский. После смерти его тело поместили в железную бочку, залили бетоном и утопили в канале имени Москвы.

К весне 2008 года бойцы Джако окончательно уверовали в собственную безнаказанность и решились на убийство начальника УБОП МВД Северной Осетии Марка Мецаева. Они буквально изрешетили автомобиль, выпустив около 47 пуль. Апогеем их преступной деятельности стала расправа над мэром Владикавказа Виталия Караева. Киллер выстрелил в политика из винтовки Драгунова, когда тот садился в служебную машину.

Ранее стало известно, что в Челябинской области завершено расследование деятельности преступной группы, члены которой обвиняются в похищениях людей и вымогательстве. В арсенале банды были газовое и травматическое оружие, в том числе переделанное под боевое, а также ножи и наручники. Для запугивания жертв преступники использовали липовое удостоверение сотрудника правоохранительных органов.