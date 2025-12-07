ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 10:14

Банда самого кровавого киллера РФ отправила на тот свет полсотни человек

Мощная ОПГ главного киллера России Джако убила 49 человек

Криминальный авторитет Аслан Гагиев по прозвищу Джако во время оглашения приговора в суде Криминальный авторитет Аслан Гагиев по прозвищу Джако во время оглашения приговора в суде Фото: Ирина Гурьева/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Киллер Аслан Гагиев по кличке Джако возглавил самую мощную группировку в стране, которая всего лишь за несколько лет отправила на тот свет 49 человек, сообщает Lenta.ru. По данным издания, в ряды организованного преступного сообщества было не просто попасть: сначала главарь устраивал кандидата в охрану, наблюдал за ним и только после этого допускал к участию в общих делах.

Сообщество делилось на шесть бригад с зарплатой 50–60 тыс. рублей и строгим распределением ролей. К каждому преступлению подключали только одну группу, не посвящая остальных. В банде Джако царил культ личности, а приказы главаря выполнялись беспрекословно.

Киллеры чаще всего использовали огнестрельное оружие и полиэтиленовые пакеты, которые надевали на головы жертв и туго фиксировали скотчем. Именно таким способом 31 декабря 2005 года был убит председатель правления банка «Кутузовский» Олег Новосельский. После смерти его тело поместили в железную бочку, залили бетоном и утопили в канале имени Москвы.

К весне 2008 года бойцы Джако окончательно уверовали в собственную безнаказанность и решились на убийство начальника УБОП МВД Северной Осетии Марка Мецаева. Они буквально изрешетили автомобиль, выпустив около 47 пуль. Апогеем их преступной деятельности стала расправа над мэром Владикавказа Виталия Караева. Киллер выстрелил в политика из винтовки Драгунова, когда тот садился в служебную машину.

Ранее стало известно, что в Челябинской области завершено расследование деятельности преступной группы, члены которой обвиняются в похищениях людей и вымогательстве. В арсенале банды были газовое и травматическое оружие, в том числе переделанное под боевое, а также ножи и наручники. Для запугивания жертв преступники использовали липовое удостоверение сотрудника правоохранительных органов.

ОПГ
банды
киллеры
бандиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ключевую трассу в российском регионе перекрыли из-за прорыва воды
В Полтавской ОВА раскрыли последствия удара по Кременчугу
В ВАРПЭ поприветствовали возобновление добычи сайры
Голый неадекват разгромил цветочный магазин ради одной розы
В Киеве включили известную личность в список лиц «российского империализма»
Удары по Украине сегодня, 7 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Закон о тишине в Калмыкии и Элисте: новые правила конца 2025 года
Идеальный рецепт засолки икры без лишних хлопот: очень просто
Звезда хоккея приобрела картину юной дочери Кудрявцевой
Премьер Польши ответил на заявление Маска о роспуске Евросоюза
В России предложили «отменить» бойца ММА по примеру Долиной
В школах и садах Ангарска пропало отопление из-за аварии на станции
Банда самого кровавого киллера РФ отправила на тот свет полсотни человек
Налоговая взялась за известного российского артиста
«Удивительная гуманность»: военкор высказался о приговоре по делу «Крокуса»
Стали известны подробности о состоянии россиян, отравившихся на танкере
Юрист назвал три критерия для изъятия земли у россиян
На Солнце случилась двойная сильная вспышка
Появилось видео последствий ДТП с утонувшей машиной в Петербурге
Ян выбил себе титул UFC в поединке с Двалишвили
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.