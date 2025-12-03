Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 12:03

ОПГ с «силовиками-вымогателями» начнут судить в российском регионе

В Челябинске будут судить ОПГ вымогателей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Челябинской области завершено расследование деятельности преступной группы, члены которой обвиняются в похищениях людей и вымогательстве, сообщает «МВД Медиа». В арсенале группы были газовое и травматическое оружие, в том числе переделанное под боевое, а также ножи и наручники. Для запугивания жертв преступники использовали поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов.

По данным следствия, организатором банды был 23-летний житель области, который привлек к противоправной деятельности своего брата и нескольких знакомых. Схема вымогательства строилась на угрозах уголовным преследованием за якобы незаконные операции с наркотиками или криптовалютой. Общий ущерб от их действий превысил 1,2 млн рублей.

В результате масштабной спецоперации в августе 2024 года были задержаны четверо подозреваемых в Челябинске и еще один — в Москве. В операции участвовали сотрудники Росгвардии. Совместная работа полиции и регионального УФСБ позволила установить и задокументировать все эпизоды преступной деятельности.

На основании собранных доказательств были возбуждены и объединены в одно производство свыше 15 уголовных дел. Предварительное следствие завершено, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Челябинский областной суд.

Ранее мастера спорта России по смешанным единоборствам Тиграна Оганесяна арестовали в Тульской области по делу о создании преступной группировки из числа его учеников. По информации источника, мужчина, будучи тренером, организовал межэтническую банду, занимавшуюся вымогательством и разбоями.

Челябинск
суды
ОПГ
преступления
