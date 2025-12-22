Силовики накрыли банду, выбивавшую деньги у участников СВО В Челябинске задержали бандитов, которые силой отбирали деньги у бойцов СВО

Силовики задержали банду, которая выбивала деньги с участников спецоперации в Челябинской области, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По информации ведомства, группировка из пяти человек работала в Челябинске и Златоусте.

В Челябинске и Златоусте сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью <...> при силовом сопровождении бойцов ОМОН задержали пятерых участников преступной группы, подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений, — говорится в сообщении.

По версии следствия, у одного бойца СВО злоумышленники силой отобрали свыше 2,5 млн рублей, у другого — машину Toyota Camry. Правоохранители провели 11 обысков, в результате которых изъяли автомобиль марки Kia, купленный на украденные деньги, $2 тыс. (161,4 тыс. рублей), и газовый пистолет. Все вымогатели сейчас находятся под стражей, возбуждено сразу пять уголовных дел.

Ранее стало известно, что порядка 10 тайных свидетелей привлекли к уголовному делу о хищении средств у бойцов СВО в московском аэропорту Шереметьево. Всего в ходе расследования были арестованы около 40 человек, в том числе предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин.