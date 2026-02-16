Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 00:38

«Хромая утка»: конфуз Макрона в Мюнхене показал раскол между Францией и ФРГ

BZ: инцидент c Макроном и Мерцем в Мюнхене показал глубокий кризис между ними

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Dante Badano/Psnewz/Global Look Press
Неловкий момент, произошедший между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем на Мюнхенской конференции, стал символом глубокого кризиса в отношениях двух лидеров, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. В статье Францию назвали «хромой уткой», а Германию — страной без четкого плана.

На видео, разошедшемся по Сети, видно, как Макрон присоединяется к пресс-конференции с премьером Британии и канцлером ФРГ. Его попытки поздороваться с Мерцем остаются без ответа.

После трех дней в Мюнхене Европа выглядит растерянной. Франция кажется «хромой уткой», а у Германии нет четкого плана. Становится все сложнее продолжать действовать по-прежнему. Ведь в последние годы европейцы оказались в положении аутсайдеров, — говорится в публикации.

Особенно ярко это проявляется на фоне украинского конфликта, в переговорах по которому лидеры ЕС не участвуют. Внутренний раскол, по данным авторов статьи, усугубляется снижением поддержки курса властей среди населения.

Мюнхенская конференция обнажила не только личные трения между лидерами, но и системный кризис европейского единства. Мир меняется, а Европа, по мнению экспертов, остается в роли наблюдателя.

Ранее Politico отметило, что лидеры ЕС впервые предметно обсудили вопрос о европейском ядерном сдерживании, что, скорее всего, косвенно подтверждает разочарование европейцев в надежности «ядерного зонтика» США. Волнующей темы коснулись в своих выступлениях Мерц и Макрон.

Фридрих Мерц
Эммануэль Макрон
Евросоюз
неловкость
