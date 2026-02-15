Европейские лидеры подтвердили разочарование в «ядерном зонтике» США Politico: в ЕС обсудили ядерное сдерживание после сомнений в поддержке США

Лидеры ЕС на состоявшейся в Мюнхене конференции по безопасности впервые предметно обсудили вопрос о европейском ядерном сдерживании, что, скорее всего, косвенно подтверждает разочарование европейцев в надежности «ядерного зонтика» США, пишет Politico. Волнующей темы коснулись в своих выступлениях канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Растущее желание начать в Европе серьезный разговор о своем ядерном оружии — это реакция на ослабление уверенности в том, что США станут отвечать на возможную атаку [против европейских стран]. Эти сомнения не смог рассеять даже относительно примирительный тон выступления госсекретаря США Марко Рубио, — сказано в статье.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что европейское ядерное сдерживание может открыть перед страной новые возможности. При этом политик подчеркнула, что любые шаги в этом направлении должны соответствовать международным обязательствам республики.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что Варшаве необходимо получить собственное ядерное оружие. Глава государства назвал себя сторонником присоединения республики к «ядерному проекту» и подчеркнул, что она находится «на грани вооруженного конфликта».