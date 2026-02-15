Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 19:33

Европейские лидеры подтвердили разочарование в «ядерном зонтике» США

Politico: в ЕС обсудили ядерное сдерживание после сомнений в поддержке США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидеры ЕС на состоявшейся в Мюнхене конференции по безопасности впервые предметно обсудили вопрос о европейском ядерном сдерживании, что, скорее всего, косвенно подтверждает разочарование европейцев в надежности «ядерного зонтика» США, пишет Politico. Волнующей темы коснулись в своих выступлениях канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Растущее желание начать в Европе серьезный разговор о своем ядерном оружии — это реакция на ослабление уверенности в том, что США станут отвечать на возможную атаку [против европейских стран]. Эти сомнения не смог рассеять даже относительно примирительный тон выступления госсекретаря США Марко Рубио, — сказано в статье.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что европейское ядерное сдерживание может открыть перед страной новые возможности. При этом политик подчеркнула, что любые шаги в этом направлении должны соответствовать международным обязательствам республики.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что Варшаве необходимо получить собственное ядерное оружие. Глава государства назвал себя сторонником присоединения республики к «ядерному проекту» и подчеркнул, что она находится «на грани вооруженного конфликта».

Мюнхен
ядерное оружие
Европа
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слуцкий назвал Зеленского «лающей моськой» после выпадов в сторону Орбана
Стала известна судьба одного из пациентов с оспой обезьян
Фицо раскрыл главный страх сторонников конфликта на Украине
Кинолог объяснил, почему собака не вывела семью Усольцевых из тайги
«Скажу Долиной спасибо»: Майданов о цензуре, Хаматовой и помощи бойцам СВО
Крыша склада обрушилась из-за пожара на северо-востоке Москвы
«Пустили погреться, а он...»: в ГД оценили поведение Зеленского в Мюнхене
Экспорт пива из ЕС в Россию рухнул до минимума за 14 лет
Эксперт по кибербезопасности раскрыл главный секрет защиты от обмана
В России предложили усложнить жизнь «черным вдовам» бойцов СВО
Пассажирский самолет вынужденно сел в Шереметьево
Средства ПВО отразили атаку 123 беспилотников за пять часов
Рекорд холода 15 февраля на Земле: где зафиксировали, сколько градусов
В России могут ввести «светофор» для продуктов
Немецкий ледокол застрял во льдах Арктики во время спасательной операции
Появились подробности о состоянии россиянки, на которую упала глыба льда
Трамп анонсировал первую помощь сектору Газа от Совета мира
Валерия, Газманов, Утяшева: кто еще из звезд подсел на ЗОЖ
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Метель парализовала участок трассы М-5
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.