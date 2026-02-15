Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 16:01

Премьер Латвии заинтересовалась в ядерном сдерживании Европы

Премьер Латвии Силиня: ядерное сдерживание Европы даст стране новые возможности

Эвика Силиня Эвика Силиня Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Европейское ядерное сдерживание может открыть перед Латвией новые возможности, заявила премьер-министр страны Эвика Силиня в интервью изданию Politico. При этом политик подчеркнула, что любые шаги в этом направлении должны соответствовать международным обязательствам республики.

Ядерное сдерживание может дать нам новые возможности. Почему бы и нет? — сказала Силиня.

Ранее сообщалось, что европейские страны могут поддержать «ядерный зонтик» Франции, предоставив государству обычные вооружения, например, подводные лодки, или профинансировав увеличение ядерного арсенала. По информации источника, такая теоретическая возможность обсуждается на фоне поиска новых форматов безопасности в регионе.

До этого военкор Александр Коц заявил, что Европа намерена возобновить ядерную гонку, однако ни одна из стран Евросоюза, кроме Франции, не способна создать собственное оружие. По его оценке, даже Германия как единственный потенциальный претендент не сможет реализовать подобную программу без российского газа.

Латвия
ядерные вооружения
Европа
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Золотопромышленника из Магаданской области обвинили по нескольким статьям
Русский музей потребовал компенсацию от протаранившего Летний сад водителя
Дрон ВСУ едва не убил работника мобильного оператора
В Раде раскрыли подробности задержания экс-главы Минэнерго Украины
Богомаз сообщил о массированной атаке украинских дронов
США перехватили танкер с нефтью
В Госдуме поставили Зеленского на место после его хамских выходок
Опубликованы кадры освобождения бойцами ВС России Цветкового
Гибель основателя мебельной компании заинтересовала следователей
Сотни машин застряли в снежном плену на дороге из Териберки
Тепловоз загорелся на станции в российском регионе
Медики оценили состояние пострадавших на нефтескважине под Самарой
Премьер Латвии заинтересовалась в ядерном сдерживании Европы
Балканский циклон принесет в Москву аномальные снегопады
«Любят громкие заявления»: депутат о словах Навроцкого про ядерное оружие
Двое детей погибли во время катания с горки под Екатеринбургом
На Западе раскрыли, как ЕС мог бы поддержать «ядерный зонтик» Франции
Пытавшемуся сбежать экс-главе Минэнерго Украины предъявили обвинение
В МИД РФ попросили Баку о жесте доброй воли в отношении задержанных россиян
Стали известны детали ЧП на нефтескважине под Нефтегорском
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.