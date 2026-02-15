Премьер Латвии заинтересовалась в ядерном сдерживании Европы

Европейское ядерное сдерживание может открыть перед Латвией новые возможности, заявила премьер-министр страны Эвика Силиня в интервью изданию Politico. При этом политик подчеркнула, что любые шаги в этом направлении должны соответствовать международным обязательствам республики.

Ядерное сдерживание может дать нам новые возможности. Почему бы и нет? — сказала Силиня.

Ранее сообщалось, что европейские страны могут поддержать «ядерный зонтик» Франции, предоставив государству обычные вооружения, например, подводные лодки, или профинансировав увеличение ядерного арсенала. По информации источника, такая теоретическая возможность обсуждается на фоне поиска новых форматов безопасности в регионе.

До этого военкор Александр Коц заявил, что Европа намерена возобновить ядерную гонку, однако ни одна из стран Евросоюза, кроме Франции, не способна создать собственное оружие. По его оценке, даже Германия как единственный потенциальный претендент не сможет реализовать подобную программу без российского газа.