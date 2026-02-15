Зимняя Олимпиада — 2026
На Западе раскрыли, как ЕС мог бы поддержать «ядерный зонтик» Франции

Politico: ЕС может поддержать ядерное сдерживание Франции подлодками и финансами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европейские страны могут поддержать ядерное сдерживание Франции, предоставив обычные вооружения, например, подводные лодки, или профинансировав увеличение ядерного арсенала страны, сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников из правительств стран ЕС. По словам источников, такая теоретическая возможность обсуждается на фоне поиска новых форматов безопасности в регионе.

Столицы теоретически могли бы помочь поддержать французское ядерное сдерживание путем предоставления обычных военных средств, таких как подводные лодки. Чиновники добавили, что Париж также мог бы рассмотреть увеличение своего ядерного арсенала, субсидируемое другими странами, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что военные круги стран Европы впервые со времен холодной войны ведут конфиденциальные переговоры о создании собственного ядерного арсенала на фоне утраты доверия к США как к гаранту безопасности. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон готовится выступить с речью, в которой может предложить европейским союзникам защиту под французским «ядерным зонтиком».

Франция
ядерные вооружения
Европа
Эммануэль Макрон
