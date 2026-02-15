Президент Польши заговорил о ядерном оружии Навроцкий заявил о стремлении Польши к ядерному оружию

Польше необходимо получить собственное ядерное оружие, заявил президент страны Кароль Навроцкий в интервью Polsat News. Он назвал себя сторонником присоединения Варшавы к «ядерному проекту» и подчеркнул, что республика находится «на грани вооруженного конфликта».

Этот путь, с соблюдением всех международных норм, — это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу, — подчеркнул Навроцкий.

Ранее президент России Владимир Путин обозначил позицию Москвы насчет эскалации международной обстановки. По его словам, РФ не заинтересована в наращивании напряженности и раскручивании гонки вооружений. Он отметил, что отечественные силы ядерного сдерживания сохраняют свою надежность и демонстрируют высокую эффективность.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что только ответственное поведение стран, обладающих ядерным оружием, позволит предотвратить глобальную гонку по его распространению. Так представитель Кремля прокомментировал заявления из Анкары о ситуациях, в которых Турция посчитает возможным обзавестись атомным вооружением.