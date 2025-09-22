«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 15:44

Путин оценил эффективность сил сдерживания России

Путин: Россия не заинтересована в гонке вооружений и росте напряженности

Россия не заинтересована в росте напряженности и новой гонке вооружений, заявил на совещании с Совбезом РФ президент Владимир Путин. По его словам, национальные силы сдерживания остаются надежными и эффективными, сообщает пресс-служба Кремля.

Но в то же время [мы] не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений, — сказал Путин.

Ранее глава государства заявил, что Россия в состоянии реагировать на любые существующие и новые угрозы. По его словам, ответ возможен с применением военно-технических мер.

Кроме того, президент отметил, что основы диалога между государствами-обладателями ядерного оружия были существенно подорваны. По словам главы государства, виной тому разрушительные шаги со стороны коллективного Запада.

До этого Путин отмечал, что страны НАТО провоцируют милитаризацию и гонку вооружений по всему миру. Российский лидер также заявлял, что ситуация на Украине возникла из-за активного вмешательства НАТО. Глава государства напомнил, что Альянс расширялся на восток как минимум пять раз, игнорируя призывы Москвы не делать этого.

