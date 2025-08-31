День знаний — 2025
Ядерное оружие России: мощность, потенциал и дальность действия

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в ходе тренировки стратегических сил сдерживания Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в ходе тренировки стратегических сил сдерживания Фото: Министерство обороны РФ

На сегодняшний день ядерное оружие России представлено несколькими классами боеприпасов для различных носителей. Ракеты, бомбы и снаряды нескольких видов могут запускаться с земли, с воды или с воздуха. Эксперты считают, что на данный момент наша страна лидирует в гонке вооружений с США.

Сейчас тактическое ядерное оружие России выступает скорее в качестве сдерживающего фактора, чем как орудие боя. Именно поэтому тактическое вооружение имеет небольшую мощность в сравнении со стратегическим и располагается ближе к государственным границам. К примеру, комплекс «Искандер», по разным данным, может поразить цель на расстоянии 500–650 км. Точные цифры назвать нельзя, так как данные, которые выдают официальные источники, могут быть и завышены, и занижены в стратегических целях.

Сколько ядерного оружия у России в 2025 году

Российская Федерация в отличие от Штатов постоянно занимается модернизацией ядерного вооружения, и сейчас 90% боевого атома мира распределено между двумя этими странами. По официальным данным, количество ядерных боеголовок в РФ составляет порядка 5400 единиц, а в США — около 5100. По данным, взятым из открытых источников в США, средняя мощность одной боеголовки составляет 200 килотонн.

Стратегическое ядерное оружие РФ состоит из ракет высокой дальности. Они могут быть запущены с земли, с корабля или подводной лодки, с подвижного комплекса или бомбардировщика. Их названия говорят сами за себя: «Ярс», «Сатана» («Сармат»), «Тополь-М», «Авангард», «Кинжал», «Синева», «Лайнер», «Булава», «Посейдон», «Циркон».

Ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой «Тополь» Ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой «Тополь» Фото: Министерство обороны РФ

Ядерное оружие России в 2025 году представлено несколькими видами ракет, которые называют «совершенным оружием»: их не может засечь западная система ПВО, они могут лететь через Северный и Южный полюс, развивают гиперзвуковую скорость и прямо в полете могут менять высоту, направление и скорость.

Межконтинентальный комплекс «Ярс» способен поразить цель на расстоянии 12 тыс. км, при этом он несет от двух до шести боеголовок, которые можно запрограммировать как на одну цель, так и на разные. Гиперзвуковой комплекс «Сармат» на Западе прозвали «Сатана», а российские военные называют его «Судный день». Он несет от семи до десяти боеголовок, при этом дальность поражения составляет 18 тыс. км, а максимальная мощность заряда — 750 килотонн.

К тактическому ядерному оружию России, которое еще называют малым, относят боеприпасы, которые можно запустить с помощью артиллерийской установки:

  • «Тюльпан»
  • «Искандер»
  • «Гиацинт»
  • «Малка»

На сегодняшний день бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, отнесли бы к малому ядерному оружию, так как их мощность составляла 15 килотонн и 21 килотонну соответственно.

Установка межконтинентальной баллистической ракеты «Авангард» в шахтную пусковую установку Установка межконтинентальной баллистической ракеты «Авангард» в шахтную пусковую установку Фото: Министерство обороны РФ

Ядерное оружие России — 2025

Еще в 1970 году был заключен Договор о нераспространении ядерного оружия, согласно которому страны, обладающие таким оружием, не могут передавать его тем, у которых его нет. Однако, США имеют тактическое ядерное вооружение в нескольких странах Европы, включая Германию, Нидерланды и Италию. В Греции также организовано место для хранения, но на данный момент оно пустует.

НАТО утверждает, что хранение ядерного оружия не идет вразрез с договором, так как обслуживанием систем в других странах полностью занимается персонал из США. Владимир Путин не единожды критиковал такое поведение Штатов, но в 2023 году объявил о том, что Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии. При этом президент заявил, что международные обязательства страны по нераспространению ядерного оружия нарушены не будут.

По его словам, ядерное оружие России было только размещено на территории Белоруссии, а не передано ей. И в соответствии с практикой США его обслуживанием занимается исключительно персонал из России. Речи об обучении белорусских работников не было. При этом военные Белоруссии учатся применять ядерное оружие, но только на тренировочных макетах.

