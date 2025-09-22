Путин указал виновных в подрыве основ диалога ядерных держав Путин заявил, что основы диалога стран с ядерным оружием подорвал Запад

Основы диалога между государствами-обладателями ядерного оружия были существенно подорваны, заявил президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности. По словам главы государства, виной тому разрушительные шаги со стороны коллективного Запада, передает пресс-служба Кремля.

В результате ранее предпринятых странами Запада достаточно разрушительных шагов был существенно подорван фундамент конструктивных отношений и практического взаимодействия между государствами, обладающими ядерным оружием, — сказал Путин.

В ходе заседания российский лидер также заявил, что обсудит с членами Совбеза миграционную политику. Кроме того, Путин предложил поднять тему стратегической стабильности в стране.

Ранее появилась информация, что в мире насчитывается 15 государств, обладающих возможностью нанести ядерный удар. При этом договор о нераспространении ядерного оружия запрещает его владение всем странам, кроме США, Китая, России, Франции и Великобритании.