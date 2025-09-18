Названо количество стран, способных нанести ядерный удар

В мире насчитывается 15 стран, обладающих возможностью нанести ядерный удар, передает Military Watch Magazine (MWM). В публикации отмечается, что договор о нераспространении ядерного оружия запрещает его владение всем странам, кроме США, Китая, России, Франции и Великобритании.

Хотя Договор о нераспространении ядерного оружия ограничивает обладание ядерным оружием лишь пятью странами — США, Китаем, Россией, Францией и Великобританией, — в общей сложности 15 стран сегодня сохраняют как минимум ограниченный известный потенциал для нанесения ядерных ударов, — говорится в сообщении.

В зависимости от уровня ядерной мощи, издание классифицировало государства на четыре категории. В первую категорию вошли страны с полностью развитой ядерной триадой: США, Россия и Китай. Во вторую группу журнал включил Северную Корею, Индию, Пакистан и Израиль. Эти государства разработали собственные ядерные ракеты, не участвуя в Договоре о нераспространении ядерного оружия.

Издание включило Великобританию и Францию в третью группу, так как у этих стран есть подводные лодки с ядерными баллистическими ракетами. В четвертую группу журнал отнес Германию, Нидерланды, Турцию, Бельгию, Италию и Белоруссию, которым ядерное оружие предоставили их союзники.

Ранее политолог Владимир Шаповалов рассказал, что в ближайшие годы к числу ядерных держав могут присоединиться Саудовская Аравия, Турция, Индонезия и ряд африканских стран. По его мнению, государства с мощным военным, технологическим и экономическим потенциалом, нацеленные на усиление своего суверенитета, рассматривают перспективы разработки собственного ядерного арсенала.