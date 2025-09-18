Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 12:39

Названо количество стран, способных нанести ядерный удар

MWM: в мире есть 15 стран, обладающих возможностью нанесения ядерного удара

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В мире насчитывается 15 стран, обладающих возможностью нанести ядерный удар, передает Military Watch Magazine (MWM). В публикации отмечается, что договор о нераспространении ядерного оружия запрещает его владение всем странам, кроме США, Китая, России, Франции и Великобритании.

Хотя Договор о нераспространении ядерного оружия ограничивает обладание ядерным оружием лишь пятью странами — США, Китаем, Россией, Францией и Великобританией, — в общей сложности 15 стран сегодня сохраняют как минимум ограниченный известный потенциал для нанесения ядерных ударов, — говорится в сообщении.

В зависимости от уровня ядерной мощи, издание классифицировало государства на четыре категории. В первую категорию вошли страны с полностью развитой ядерной триадой: США, Россия и Китай. Во вторую группу журнал включил Северную Корею, Индию, Пакистан и Израиль. Эти государства разработали собственные ядерные ракеты, не участвуя в Договоре о нераспространении ядерного оружия.

Издание включило Великобританию и Францию в третью группу, так как у этих стран есть подводные лодки с ядерными баллистическими ракетами. В четвертую группу журнал отнес Германию, Нидерланды, Турцию, Бельгию, Италию и Белоруссию, которым ядерное оружие предоставили их союзники.

Ранее политолог Владимир Шаповалов рассказал, что в ближайшие годы к числу ядерных держав могут присоединиться Саудовская Аравия, Турция, Индонезия и ряд африканских стран. По его мнению, государства с мощным военным, технологическим и экономическим потенциалом, нацеленные на усиление своего суверенитета, рассматривают перспективы разработки собственного ядерного арсенала.

страны
ядерный удар
государства
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.