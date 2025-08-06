Кадр из документального фильма-памфлета «Разум против безумия» режиссера А. И. Медведкина. 1960. Хиросима после взрыва атомной бомбы

«Это же правда»: японцев заставляют забыть, кто сбросил бомбу на Хиросиму Сын пострадавшего от бомбардировки Хиросимы Хиротани призвал помнить о роли США

Нельзя замалчивать роль США в бомбардировке Хиросимы, заявил в беседе с РИА Новости сын пострадавшего от ядерной бомбы Ясутоси Хиротани. По его словам, японские политики на церемонии памяти не говорят, какая страна сбросила на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, используя оборот «бомба была сброшена».

Я считаю, что надо бы сказать. Это же правда. Все же знают, кто. Я считаю, что надо говорить, — сказал Ясутоси Хиротани.

Первая атомная бомба была сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 года. Спустя три дня такая же участь настигла Нагасаки. Общее число жертв, по разным данным, превысило 240 тысяч человек.

Ранее журналисты The New York Times заявили, что ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки предотвратили гибель сотен тысяч людей. По их мнению, решение американского руководства было правильным.

До этого политолог Юрий Светов заявил, что Япония может изменить позицию по бомбардировкам США городов Хиросимы и Нагасаки лишь при смене власти. Эксперт убежден, что для этого в стране должно появиться правительство, которое ставит на первое место интересы своего народа, а не союзнические отношения с американской стороной.