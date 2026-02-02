Суть ядерной войны: что о ней нужно знать и стоит ли бояться

С каждым годом мы все чаще слышим упоминания про ядерную войну из новостных источников: о разработках нового ядерного оружия и угрозах его применения. NEWS.ru расскажет о сути ядерной войны и попробует разобраться, стоит ли простым людям опасаться реальной атомной войны, или же упоминания об этом смертоносном оружии используются как инструмент в решении политических вопросов.

Что мы знаем про ядерную войну

Все понимают, какой будет атомная война в современном мире, если какая-либо из стран решится применить ядерное оружие: смертельной и разрушительной. И, вероятнее всего, война будет всеобщая, затрагивающая всю планету, хоть где-то и косвенно.

При нажатии пусковой ядерной кнопки в каком-либо государстве симметричный ответ будет дан незамедлительно. Государство, в сторону которого будет запущен ядерный заряд, будет вынуждено запустить собственное ядерное оружие, даже понимая и осознавая всю суть ядерной войны и ее последствия.

Начало атомной войны. Можно ли спастись

Начало глобальной атомной войны выглядит следующим образом: между предупреждением населения страны о начале ядерной войны и непосредственно взрывом — не более 10–14 минут. В правительстве предупреждение получают раньше, если есть современные системы противоракетной обороны, но на то, чтобы запустить всеобщее оповещение, требуется время. Много ли людей за это время смогут найти себе подземное укрытие? Ответ очевиден.

Начало атомной войны Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спустя это время жертвами мгновенно станут миллионы людей, которые не успели найти укрытие. Но тех, кто смог пережить взрыв, в ближайшее время будет ждать мучительная участь. Даже вдали от эпицентра взрыва Земля из-за радиации, скорее всего, будет непригодна для жизни на долгие десятилетия.

Однако обо всех последствиях ядерной войны можно говорить лишь в теории. Даже если глобальная атомная война не приведет к гибели всего живого, а человечество выживет, то выживать оно будет так, как это делали наши предки несколько сотен лет назад.

Тактическое ядерное оружие

Ядерное оружие — это не обязательно стратегические ракеты, способные уничтожать страны и континенты. Есть и тактические ядерные заряды со слабой мощностью, которые предназначены для уничтожения скоплений противника, а также иных целей вблизи от линии фронта.

Следование держав доктрине о гарантированном взаимном уничтожении в случае начала атомной войны приводит к непониманию, считается ли применение тактического ядерного оружия началом ядерной войны или нет. По этому вопросу спорят с момента появления этого самого оружия, но к четким договоренностям так и не пришли.

Первая атомная война

Первая атомная война произошла в 1945 году в Японии. Про эту ядерную войну знают многие, а при упоминании городов Хиросима и Нагасаки в голове всплывают черно-белые картинки разрушений и атомного облака, которые мы видели в учебниках.

Утром 6 августа американский бомбардировщик сбросил ядерную бомбу над Хиросимой. Через несколько дней атака повторилась над Нагасаки. 140 тысяч человек стали жертвами первого взрыва и его последствий, 80 тысяч человек погибли после применения второй бомбы. Целью США было ускорение окончания Второй мировой войны.

Суть ядерной войны Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Тактика бомбардировщика США позволила произвести атаку, не привлекая внимания противовоздушной обороны Японии. Именно поэтому погибших оказалось в три раза больше, чем могло бы быть, если бы сработала тревога. Множество людей находились в это время на улице или в зданиях легкой постройки.

К слову сказать, одним самолетом с атомной бомбой удалось произвести столько разрушений, сколько равнозначно удалось бы сделать 200 самолетам с обычными снарядами. Притом разрушения были мгновенными, а количество погибших оказалось многократно больше количества раненых.

Суть ядерной войны не только в разрушениях территории. Атомные взрывы сопровождались мощным выбросом радиации, из-за которой множество людей впоследствии страдали от рака, лейкемии, губительные патологии были у беременных женщин. Радиация привела к длительным последствиям.

Возможна ли мировая ядерная война

За всю мировую историю ядерное оружие применялось только в Японии в 1945 году. Однако все последующие годы разрабатывающиеся планы ведения атомной войны сильно влияли на международную дипломатию и военную стратегию государств.

Многие державы начали накапливать ядерные боеприпасы. Годовые затраты США и России на разработку, испытание, изготовление и поддержание в эксплуатации атомного оружия составляют не менее 5–10% военного бюджета. Эти страны уже сформировали ядерный производственный комплекс, имеют развитую атомную энергетику, а также парк суперкомпьютеров для математического моделирования ядерных взрывов.

Ядерная война Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Бомбы, разрушившие Хиросиму и Нагасаки, сейчас показались бы слишком «мелкими» по сравнению с огромными ядерными арсеналами сверхдержав.

Ядерная война: позиция России

Еще в далеком 1985 году США и СССР сделали совместное заявление о том, что после атомной войны не останется победителя, поэтому нецелесообразно ее развязывать. Однако наращивание ядерных потенциалов не прекращалось. На текущий момент лидером по количеству ядерных боеголовок является Россия, что позволяет президенту использовать тактику ядерного сдерживания.

Атомная война Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, РФ может задействовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны.

Ядерная война 1780 года: правда или миф

В современной исторической науке есть немало альтернативных течений. Существует теория, что мировая ядерная война уже была в XVIII веке. Предлагаем немного погрузиться в альтернативную историю и узнать, что за ядерная война была в 1780 году и была ли она.

Мировая ядерная война Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые исследователи утверждают, что с 1780 до 1817 года на планете была ядерная война. В качестве доказательств приводят косвенные гипотезы о появлении воронок, выгоревших лесах, изменении климата, отсутствии старинных кладбищ и свалок, отсутствии следов оборудования, с помощью которого совершались постройки, ведь их невозможно выполнить даже в наше время с современным техническим оснащением.

Но большинство этих «доказательств» опровергнуто. Например, о выгоревших 200 лет назад лесах. Известно, что в начале XIX века по государственной необходимости началось массовое переселение людей из западных губерний в Сибирь и на Восток для освоения земель. Основную массу мигрантов составляли крестьяне. Они занимали свободное место, а если его не было, то расчищали леса, делая это не самыми гуманными для деревьев способами — поджогами.

Также ученые могут объяснить природное происхождение воронок и многие другие «доказательства». Да, многие вопросы остаются без ответа. Например, о той же производственной базе, которой пользовались древние строители: куда она делась.

Речь о строительстве Александрийского столпа, Баболовской ванной, Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, египетских пирамид, Помпеевой колонны. Существует множество гипотез в отношении процесса их строительства, но это уже совсем другая история. Делаем вывод, что ядерная война 1780 года — это миф.

