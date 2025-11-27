День матери
27 ноября 2025 в 16:56

Путин одной фразой оценил возможный отказ США продлять ДСНВ

Путин: США могут не продлевать ДСНВ, если не хотят

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
США могут не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), если не хотят этого делать, подчеркнул президент России Владимир Путин. Глава государства выступил с таким заявлением на саммите ОДКБ в Бишкеке, стенограмму ведет Кремль.

В феврале заканчивается [договор СНВ-3]. Ну не хотят ничего делать — не надо, — сказал российский лидер.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков описал последствия потенциального отказа США от предложений Москвы по ДСНВ. Дипломат предупредил, что это повлечет за собой обострение ситуации в данной сфере. Замминистра иностранных дел убежден, что при таком сценарии предсказуемость может исчезнуть.

Также Рябков указывал на отсутствие предпосылок для продления ДСНВ. Замглавы МИД отмечал, что Россия и США не ведут диалог в этом направлении.

При этом постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов раскритиковал Вашингтон за молчание по ДСНВ. По его словам, власти США до сих пор не ответили на предложения России по договору.

