Рябков высказался о переговорах по ДСНВ

Предпосылок для продления ДСНВ сейчас нет, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, сказанным в интервью журналу «Международная жизнь», РФ и США не находятся в диалоге по этому вопросу.

Пока нет предпосылок для этого. Мы не в диалоге с США по данному вопросу. И мы неоднократно говорили, что возвращение к обсуждению тематики стратегической стабильности, как идея станет возможна для нас после того, как мы убедимся в необратимом и далеко идущем характере сдвигов к лучшему в политике Вашингтона на российском направлении, — заявил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за продление на год ограничений по ДСНВ, чтобы за это время «остыть» и решать вопрос не через «украинский аршин». Он считает, что за это время можно проанализировать ситуацию и посмотреть на ответственность держав за глобальную безопасность.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США еще не направляли России предложения по ДСНВ. Он отметил, что прогресса в этой области пока нет. При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Вашингтон, вероятно, не планирует продлевать ДСНВ.