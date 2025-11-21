Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 13:28

Рябков высказался о переговорах по ДСНВ

Рябков заявил, что предпосылок для продления ДСНВ нет

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Предпосылок для продления ДСНВ сейчас нет, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, сказанным в интервью журналу «Международная жизнь», РФ и США не находятся в диалоге по этому вопросу.

Пока нет предпосылок для этого. Мы не в диалоге с США по данному вопросу. И мы неоднократно говорили, что возвращение к обсуждению тематики стратегической стабильности, как идея станет возможна для нас после того, как мы убедимся в необратимом и далеко идущем характере сдвигов к лучшему в политике Вашингтона на российском направлении, — заявил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за продление на год ограничений по ДСНВ, чтобы за это время «остыть» и решать вопрос не через «украинский аршин». Он считает, что за это время можно проанализировать ситуацию и посмотреть на ответственность держав за глобальную безопасность.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США еще не направляли России предложения по ДСНВ. Он отметил, что прогресса в этой области пока нет. При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Вашингтон, вероятно, не планирует продлевать ДСНВ.

Сергей Рябков
МИД РФ
ДСНВ
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились фото Rolls-Royce Аржаковской, сгоревшего дотла в Петербурге
Ростехнадзор раскрыл причины прорыва дамбы в Орске
В ГД высказались об идее восстановить Украину за счет замороженных активов
На ММФ БРИКС раскрыли тенденции логистического рынка альянса
Дядя редактора URA.RU впервые дал показания в суде в Екатеринбурге
Италия надеется, что Украине больше не понадобится новое оружие
Участник ММФ БРИКС из Нигерии назвал главное преимущество форума
Известного бойца поп-ММА наказали за пропаганду нацистской символики
Зеленский позвонил европейским лидерам для обсуждения нового плана Трампа
Песков раскрыл детали переговоров России и США по «раздражителям»
Песков прокомментировал мирный план Трампа по Украине
В Кремле ответили, обсуждался ли мирный план США с Москвой
В МИД РФ отреагировали на утечки о мирном плане Трампа по Украине
Песков ответил, прекратила ли Россия контакты с США
Секретные ингредиенты! Как воплотить азиатское и восточное меню дома
В МИД России назвали важный шаг к нормализации отношений с Азербайджаном
В Кремле сообщили об отсутствии диалога с США по мирным предложениям
Эколог объяснила, почему нельзя смывать кошачий наполнитель в канализацию
Музкритик ответил, почему Шнурову не стоит добавлять штрафы в райдер
Песков заявил, что Россия не хочет «мегафонных» переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.