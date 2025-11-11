Лавров рассказал о предложении России по действию ограничений ДСНВ Лавров: Россия выступает за продление на год ограничений по ДСНВ

Россия выступает за продление на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским СМИ. По его словам, за это время можно проанализировать ситуацию и посмотреть на ответственность держав за глобальную безопасность.

Давайте год возьмем на то, чтобы, если хотите, остыть, проанализировать ситуацию, перестать все мерить через украинский аршин, — сказал Лавров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США еще не направляли России предложения по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Он отметил, что прогресса в этой области пока нет.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Вашингтон, вероятно, не планирует продлевать ДСНВ. Он отметил, что история свидетельствует о том, что американцы не стесняются нарушать соглашения. В свою очередь директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Постников сообщил, что Россия планирует сохранить возможность продления Договора СНВ.