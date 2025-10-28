В Госдуме назвали возможный ответ США на предложение продлить Договор СНВ

Соединенные Штаты Америки, вероятно, не планируют продлевать Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, история свидетельствует о том, что американцы не стесняются нарушать соглашения.

Не слишком понимаю, какого ответа от Вашингтона мы все ждем. Условия ядерных договоров Соединенными Штатами толком не соблюдались, они использовали любые юридические зацепки, чтобы избежать обозначенных там ограничений. Так почему сейчас, когда Россия в одностороннем порядке собирается придерживаться ДСНВ, США должны сделать то же самое? Уверен, что Штаты не собираются продлевать договор, более того, все российские инициативы на этот счет будут проигнорированы, — высказался Журавлев.

Он подчеркнул, что ни одно доброе намерение России не нашло отклика или даже понимания у партнеров в США. По его мнению, Вашингтон насмехается над Москвой, которая десятилетиями стремится пробудить совесть оппонентов.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Постников заявил, что Россия планирует сохранить возможность продления Договора СНВ. По его словам, страна привержена мерам по поддержанию стабильности в ядерной сфере.