11 октября 2025 в 20:59

МИД: Россия держит открытым окно возможностей для продления ДСНВ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская Федерация намерена сохранять возможность продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), с таким заявлением выступил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников. Российский дипломат подчеркнул приверженность страны мерам по сохранению стабильности в ядерной сфере.

Мы стремимся держать открытым «окно возможностей» для политико-дипломатических шагов по поддержанию предсказуемости и сдержанности в ракетно-ядерной сфере,сказал Постников.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия не предлагала «изыскивать творческие способы» для дальнейшей пролонгации ДСНВ. По словам дипломата, такая опция не предусмотрена в самом договоре, а его продление стало бы «нетривиальной задачей».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил предложение главы российского государства Владимира Путина о продлении ДСНВ в течение года после истечения срока действия документа. Белорусский лидер назвал эту инициативу блестящей.

