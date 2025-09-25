Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 20:44

Лукашенко назвал блестящей одну из инициатив Путина

Лукашенко поддержал предложение Путина о продлении ограничений ДСНВ

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/Сергей Булкин, ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил предложение главы российского государства Владимира Путина о продлении ограничений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в течение года после истечения срока действия документа, сообщает ТАСС. Белорусский лидер назвал эту инициативу блестящей.

Блестящая инициатива, — подчеркнул Лукашенко.

Глава Белоруссии также выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп поддержит предложение Путина, как «бунтарь в хорошем смысле слова и революционер». По его словам, если глава Белого дома искренен в стремлении избежать войны, то он обязательно поддержит эту инициативу.

Ранее Путин заявил, что после 5 февраля 2026 года Россия готова придерживаться ДСНВ еще в течение года. Он также назвал ошибкой полный отказ от договора. По словам главы РФ, данные шаги будут иметь эффект только в случае зеркальных действий Соединенных Штатов.

После этого депутат Госдумы Алексей Журавлев отметил, что Россия будет вынуждена наращивать ядерный потенциал в случае, если США продолжат нарушать условия ДСНВ. По его словам, текущее решение Москвы придерживаться соглашения в одностороннем порядке является последней попыткой избежать полномасштабной гонки вооружений.

