22 сентября 2025 в 16:03

Путин: Россия готова придерживаться ДСНВ в течение года после 5 февраля

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

После 5 февраля 2026 года Россия готова придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще в течение года, заявил глава РФ Владимир Путин. Он также назвал ошибкой полный отказ от договора, передает пресс-служба Кремля.

Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о ДСНВ, — сказал Путин.

По словам главы государства, данные шаги будут иметь эффект только в случае зеркальных действий США. Президент попросил профильные ведомства проследить за действиями Соединенных Штатов в этой сфере.

Ранее замначальника штаба ВВС США Эндрю Джебара сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить новое соглашение, которое заменит российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он отметил, что лидер США заинтересован в мирном будущем.

Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты между Россией и США по теме продления ДСНВ в настоящий момент отсутствуют. По его словам, обсуждению этого вопроса препятствует состояние двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

ДСНВ
Россия
Владимир Путин
США
