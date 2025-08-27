Стало известно о планах Трампа после истечения ДСНВ

Американский лидер Дональд Трамп намерен заключить новое соглашение, которое заменит российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара. По его словам, которые приводит ТАСС, лидер США заинтересован в мирном будущем. Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года

Я уверен, что ему бы хотелось заключить сделку. Однако эта сделка должна удовлетворять определенным критериям, — сказал он.

Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты между Россией и США по теме продления ДСНВ в настоящий момент отсутствуют. По его словам, обсуждению этого вопроса препятствует состояние двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, в свою очередь, уверен: чтобы полноформатно вернуться к ДСНВ, необходимо в первую очередь восстановить российско-американские отношения, которые сейчас находятся в руинах. По его словам, этот сценарий все менее реалистичен.