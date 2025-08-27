День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 18:22

Стало известно о планах Трампа после истечения ДСНВ

Генерал Джебара: Трамп хочет заключить новое соглашение на смену ДСНВ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский лидер Дональд Трамп намерен заключить новое соглашение, которое заменит российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара. По его словам, которые приводит ТАСС, лидер США заинтересован в мирном будущем. Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года

Я уверен, что ему бы хотелось заключить сделку. Однако эта сделка должна удовлетворять определенным критериям, — сказал он.

Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты между Россией и США по теме продления ДСНВ в настоящий момент отсутствуют. По его словам, обсуждению этого вопроса препятствует состояние двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, в свою очередь, уверен: чтобы полноформатно вернуться к ДСНВ, необходимо в первую очередь восстановить российско-американские отношения, которые сейчас находятся в руинах. По его словам, этот сценарий все менее реалистичен.

Дональд Трамп
политика
ядерное оружие
ДСНВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Закон о тишине в Иркутской области: новые правила
Раскрыта судьба упавшей в горную реку девушки
Секрет украли у индусов: грушевый чатни с вялеными томатами и тимьяном
Напавший на полицейских мужчина был судим за преступления против власти
Кремлев выразил надежду, что трилогия Бивола и Бетербиева состоится
«Не детский сад»: Киркорову угрожают петицией после неудачного ремонта
ВСУ усилили Покровское колумбийскими наемниками
Вернулся за здоровым: мать спасла сына от рака, а отец выкрал его
YouTube-канал российского мультфильма стал самым популярным на Украине
Захарова сделала неприятное для Лондона заявление по Украине
В Венгрии раскрыли подробности судебного иска Будапешта против ЕС из-за РФ
Россиян предупредили об опасности употребления острой азиатской лапши
В РФ призвали присвоить Пугачевой статус иноагента после ее слов Вакарчуку
Россиянке грозит до 20 лет за секс с маленьким братом
«Ведьма поздравляет черта»: в ГД высказались о словах Пугачевой Вакарчуку
В Посольстве РФ рассказали о презумпции виновности для россиян во Франции
Россиянам пообещали теплое начало сентября
Эксперт заявил, что Индия «показывает зубы» в ответ на действия Трампа
Слава честно рассказала о подлом предательстве со стороны возлюбленного
«Заслужила статус иноагента». В РФ разнесли Пугачеву за слова Вакарчуку
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.