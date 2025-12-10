ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 10:34

Шойгу объяснил, что остановит «разрушительные движения» безопасности мира

Шойгу: предложения РФ по ДСНВ могут остановить негатив в мировой безопасности

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Предложения России по стратегическим наступательным вооружениям могут стать основой для остановки разрушения существующей системы международной безопасности, заявил Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он напомнил, что до истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) остается менее ста дней, и отметил, что российские инициативы уже находятся на рассмотрении, и Москва ожидает ответа, передает ТАСС.

Я думаю, что те предложения, которые есть, дают возможность все-таки остановить вот это разрушительное движение, которое есть, — сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза также подчеркнул важность предложений президента Владимира Путина о создании системы равной и неделимой безопасности для всех регионов, особенно в условиях, когда, по его оценке, глобальная архитектура безопасности не просто деградирует, а разрушается. В качестве примера такого разрушения Шойгу привел прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Потенциальный отказ Соединенных Штатов от предложений России по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений приведет к обострению ситуации в данной сфере. По его словам, при таком сценарии предсказуемость может резко снизиться или вовсе исчезнуть.

ДСНВ
Россия
США
Сергей Шойгу
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Литве рассказали об убытках из-за застрявших в Белоруссии фур
Нарышкин ответил на заявления Украины о прослушке чиновников
Лавров диагностировал у Запада «политическую слепоту» из-за идей о России
Погода в Москве в среду, 10 декабря: снег сохранится или исчезнет?
С этим салатом гости забудут про оливье! Идеальный микс с копченой курицей
Врач назвал главную опасность домашних настоек
Женщина пыталась въехать в Китай с килограммом червей в брюках
Возлюбленному модели Анжелики грозит восемь лет колонии за ее избиение
Звезда «Барселоны» установил рекорд Лиги чемпионов
Как выбрать ноутбук-2025/26: гид по процессорам, видеокартам и охлаждению
«Одноклассники» и профессор Дадали запускают курс «Система молодости»
Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Жена сценариста «Голубых огоньков» раскрыла причину его смерти
Лавров: Россия ценит усилия Трампа решить украинский кризис дипломатией
Круглый стол на тему финансового здоровья прошел в Технопарке «Сколково»
Лавров развеял опасения насчет войны с Европой
Эксперт объяснил, зачем на самом деле Зеленскому энергетическое перемирие
Умер сценарист «Голубых огоньков»
«Четкий приказ»: Медведчук заявил о начале процесса устранения Зеленского
В США унизили Зеленского одним советом для «глупцов»
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.