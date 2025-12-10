Шойгу объяснил, что остановит «разрушительные движения» безопасности мира Шойгу: предложения РФ по ДСНВ могут остановить негатив в мировой безопасности

Предложения России по стратегическим наступательным вооружениям могут стать основой для остановки разрушения существующей системы международной безопасности, заявил Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он напомнил, что до истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) остается менее ста дней, и отметил, что российские инициативы уже находятся на рассмотрении, и Москва ожидает ответа, передает ТАСС.

Я думаю, что те предложения, которые есть, дают возможность все-таки остановить вот это разрушительное движение, которое есть, — сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза также подчеркнул важность предложений президента Владимира Путина о создании системы равной и неделимой безопасности для всех регионов, особенно в условиях, когда, по его оценке, глобальная архитектура безопасности не просто деградирует, а разрушается. В качестве примера такого разрушения Шойгу привел прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Потенциальный отказ Соединенных Штатов от предложений России по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений приведет к обострению ситуации в данной сфере. По его словам, при таком сценарии предсказуемость может резко снизиться или вовсе исчезнуть.