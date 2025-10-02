Захарова опровергла рассмотрение долгосрочного продления ДСНВ

Россия не предлагала «изыскивать творческие способы» для дальнейшей пролонгации Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, такая опция не предусмотрена в самом договоре, а его продление стало бы «нетривиальной задачей», передает корреспондент NEWS.ru

Говоря о предложении президента РФ Владимира Путина по сохранению установленных ДСНВ соглашений, Захарова подчеркнула, что не стоит трактовать это как «приглашение российской стороны к полноформатной или частичной пролонгации» договора. При этом дипломат напомнила, что действие ДСНВ остается приостановленным.

Для эффективного устранения всех перечисленных препятствий сейчас просто нет достаточного запаса времени, надежного фундамента в отношениях России и США, которые, как вы понимаете, находятся на ранних стадиях процесса нормализации. Эти факторы тоже следует учитывать, — отметила представитель российского дипведомства.

Захарова напомнила, что ДСНВ перестанет действовать в февраля 2026 года. После этой даты Россия предлагает сохранить те добровольные количественные ограничения на стратегические вооружения, которые уже были достигнуты на переговорах с США.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, когда пройдет третий раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном. По словам дипломата, встреча назначена на конец осени. Стороны обсудят «устранение раздражителей» в двусторонних отношениях.