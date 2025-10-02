Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 14:41

Захарова опровергла рассмотрение долгосрочного продления ДСНВ

МИД РФ: Россия не будет искать новые способы для долгосрочного продления ДСНВ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Россия не предлагала «изыскивать творческие способы» для дальнейшей пролонгации Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, такая опция не предусмотрена в самом договоре, а его продление стало бы «нетривиальной задачей», передает корреспондент NEWS.ru

Говоря о предложении президента РФ Владимира Путина по сохранению установленных ДСНВ соглашений, Захарова подчеркнула, что не стоит трактовать это как «приглашение российской стороны к полноформатной или частичной пролонгации» договора. При этом дипломат напомнила, что действие ДСНВ остается приостановленным.

Для эффективного устранения всех перечисленных препятствий сейчас просто нет достаточного запаса времени, надежного фундамента в отношениях России и США, которые, как вы понимаете, находятся на ранних стадиях процесса нормализации. Эти факторы тоже следует учитывать, — отметила представитель российского дипведомства.

Захарова напомнила, что ДСНВ перестанет действовать в февраля 2026 года. После этой даты Россия предлагает сохранить те добровольные количественные ограничения на стратегические вооружения, которые уже были достигнуты на переговорах с США.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, когда пройдет третий раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном. По словам дипломата, встреча назначена на конец осени. Стороны обсудят «устранение раздражителей» в двусторонних отношениях.

Мария Захарова
ДСНВ
МИД РФ
ракеты
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МВД раскрыли обстоятельства стрельбы рядом со школой в Дагестане
Историк ответил на слова Трампа о достижениях американского флота
Число пользователей MAX превысило 40 млн человек
Дом русского бильярда открылся в Москве
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.