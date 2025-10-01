Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 14:04

В МИД раскрыли сроки новых российско-американских консультаций

Рябков: Россия и США проведут новый раунд переговоров до конца осени

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Третий раунд переговоров между Россией и Соединенными Штатами по устранению раздражителей в двусторонних отношениях пройдет до завершения осеннего сезона, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС. Конкретные даты проведения встречи в настоящий момент находятся на стадии активного обсуждения сторонами.

До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится, — проинформировал Рябков.

Предыдущие два раунда переговоров состоялись в Стамбуле 27 февраля и 10 апреля текущего года. На этих встречах обсуждались вопросы нормализации условий работы дипломатических представительств и пути преодоления существующих разногласий.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва и Вашингтон переподтвердили необходимость поиска мирного урегулирования конфликта на Украине и понимания его первопричины. По словам дипломата, обе стороны пришли к такому выводу на встречах в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Прежде спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что Вашингтон передает свою позицию по кризису на Украине президенту России Владимиру Путину через его белорусского коллегу Александра Лукашенко. По его словам, американская сторона признает хорошие взаимоотношения между главами государств.

