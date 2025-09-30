Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 19:43

Захарова раскрыла, о чем договорились США и Россия на Генассамблее ООН

Захарова: США и РФ еще раз подтвердили необходимость урегулирования на Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Москва и Вашингтон переподтвердили необходимость поиска мирного урегулирования конфликта на Украине и понимания его первопричины, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, обе стороны пришли к такому выводу на встречах в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Делегация министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на полях 80-й сессии ГА ООН провела переговоры с госсекретарем США [Марко] Рубио в Нью-Йорке в развитие встречи в Анкоридже. Все подтвердили необходимость поиска мирного урегулирования и также сказали о необходимости понимания первопричин конфликта, — заявила она.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что Вашингтон передает свою позицию по кризису на Украине президенту России Владимиру Путину через его белорусского коллегу Александра Лукашенко. По его словам, американская сторона признает хорошие взаимоотношения между главами государств.

До этого политолог Евгений Михайлов рассказал, что президент США Дональд Трамп разрешил Украине бить вглубь России из-за очевидного преимущества ВС РФ. Он отметил, что успехи российских военных нервируют западных партнеров Киева.

