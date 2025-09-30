Политолог предположил, почему Трамп разрешил Украине бить вглубь России Политолог Михайлов: США и других партнеров Украины раздражают победы РФ в боях

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине бить вглубь России из-за очевидного преимущества РФ в зоне специальной военной операции, предположил в беседе с 360.ru политолог Евгений Михайлов. По его словам, западных партнеров Украины раздражает, что Россия побеждает в боях.

Мы все время говорим: «Ребята, давайте жить дружно. Вы ничего не измените. Мы все равно порвем всех, мы победим». Это бесит западных партнеров Украины. Они видят, что мы побеждаем, — высказался Михайлов.

Он добавил, что ракеты Tomahawk, которые президент Украины Владимир Зеленский попросил у США передать его стране, — серьезное оружие. По словам эксперта, бить по таким поставкам следует еще до того момента, как их завезут на украинскую территорию.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. По его словам, в России «нет неприкосновенных мест».