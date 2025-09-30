Келлог раскрыл, как Вашингтон транслирует свою позицию Москве

Вашингтон передает свою позицию по кризису на Украине президенту России Владимиру Путину через его белорусского коллегу Александра Лукашенко, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. По его словам, в США придают большое значение тому, что белорусский лидер хорошо понимает российского президента, сообщает The Guardian.

В газете напомнили о дипломатическом шаге Лукашенко, по просьбе Белого дома помиловавшего осужденных иностранцев. Эксперты назвали сближение с США «логичным шагом» для президента Белоруссии.

Ранее Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. Так он ответил на вопрос, получил ли Киев соответствующее разрешение от Белого дома. По его словам, в России «нет неприкосновенных мест».

В то же время политик не уточнил, идет ли речь об ударах американским оружием. Однако он предположил, что просьба украинского президента Владимира Зеленского о передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk, дальность полета которых составляет до 2,5 тыс. километров, может быть связана именно с этим.