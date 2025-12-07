Келлог раскрыл, будут ли США направлять войска на Украину Келлог: США не будут направлять войска на Украину

Вашингтон не будет направлять военнослужащих на Украину, сообщил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог. По его словам, которые приводит ТАСС, США могут усилить давление на Кремль путем борьбы с так называемым теневым флотом и в экономической сфере.

Мы не будем направлять военнослужащих, — отметил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подход к России администрации Трампа контрастирует с подходом 46-го американского лидера Джо Байдена. По его словам, в новой Стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов исчезло упоминание РФ как «прямой угрозы». Также Вашингтон стремится сотрудничать с российской стороной в вопросах, связанных со стратегической стабильностью.

До этого главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что сокращение численности американских войск в Европе не повлияет на ее обороноспособность. По его словам, такое развитие событий не создаст дополнительную нагрузку на обороноспособность региона.