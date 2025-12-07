Келлог назвал два ключевых вопроса для урегулирования конфликта на Украине Келлог: урегулирование вопросов по ДНР и ЗАЭС решит судьбу конфликта на Украине

Украинский конфликт близится к урегулированию, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог, выступая на форуме имени Рональда Рейгана. По его оценке, для окончательного урегулирования необходимо решить два ключевых вопроса: ЗАЭС и ДНР.

Последние 10 метров до цели самые тяжелые. Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно ДНР <…> и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится, — заявил Келлог.

Ранее сообщалось, что страны ЕС обанкротятся из-за вложений в украинский кризис, которые не привели к результатам на поле боя и не смогли нанести урон Москве. По словам норвежских аналитиков, таким образом Россия «поставит Европу на колени». Они пришли к выводу, что поражение на Украине вызовет волны «землетрясений» по всему Европейскому союзу.

Также европейские лидеры пожаловались, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа держала их в неведении насчет прогресса переговоров по разрешению кризисной ситуации на Украине. По словам аналитика Джузеппе Спатафора, ЕС должен привыкнуть к новой реальности.