23 ноября 2025 в 13:15

Келлог спрогнозировал действия России в отношении плана США по Украине

Келлог: Россия может потребовать внести изменения в мирный план по Украине

Кит Келлог Кит Келлог Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press
Россия может потребовать внести изменения в подготовленный Вашингтоном план мирного урегулирования конфликта с Украиной, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News. По его словам, Киеву придется принять несколько тяжелых решений в рамках документа из 28 пунктов.

Я думаю, Россия... выдвинет некоторые требования, потребует внести некоторые изменения в документ, — сказал он.

Спецпосланник главы Белого дома отметил, что некоторые вопросы, включая гарантии безопасности, потребуют дополнительной проработки. Также американский представитель подтвердил, что работа над планом будет продолжаться в течение следующей недели для приведения его в окончательный вид.

Ранее Келлог заявил, что Соединенные Штаты находятся очень близко к тому, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Он использовал метафору «в двух метрах».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал следующий четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.

