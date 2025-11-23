«В двух метрах»: Келлог оценил темпы работы по Украине Келлог: США очень близки к мирному урегулированию конфликта на Украине

Соединенные Штаты находятся очень близко к тому, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. Он использовал метафору «в двух метрах», передает телеканал Fox News.

Мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели самые сложные. Мы сейчас находимся в двух метрах, мы почти там, — сказал он.

Келлог добавил, что работа по мирному плану администрации президента США Дональда Трампа ведется. Ей будут посвящены дни до 27 ноября, когда в стране празднуется День благодарения.

Ранее западные СМИ писали, что американские чиновники объяснили союзникам по НАТО: если Украина не согласится на мирный план Трампа, то в будущем ей будет предложена другая сделка, которая будет «гораздо хуже». Журналисты отметили, что на переговорах царила «мрачная атмосфера». Американская сторона подчеркнула, что сделанное предложение — это самый лучший вариант, который доступен Украине.

Также появилась информация, что Келлог может покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года, причиной, по данным журналистов, могут стать его проукраинские взгляды. По сведениям прессы, политик уже проинформировал партнеров о своих планах, при этом уход дипломата лишит Киев ключевого союзника в Белом доме.