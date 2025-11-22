США объяснили НАТО, чем грозит Украине отказ от сделки Guardian: США заявили НАТО, что Украине могут предложить план гораздо хуже

Американские чиновники объяснили союзникам по НАТО, что в том случае, если Украина не согласится на мирный план администрации президента США Дональда Трампа, то в будущем ей будет предложена другая сделка, которая будет «гораздо хуже», пишет британская газета The Guardian. Журналисты отметили, что на переговорах царила «мрачная атмосфера».

Любая сделка неидеальна, однако она должна быть достигнута как можно скорее, — констатировал министр Сухопутных войск (армии) США Дэниел Дрисколл.

Американская сторона подчеркнула, что сделанное предложение — это самый лучший вариант, который доступен Украине. В Вашингтоне надеются, что Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в итоге подпишут этот документ.

Ранее стало известно, что спецпосланник США по Украине Кит Келлог может покинуть администрацию президента Дональда Трампа в январе 2026 года. Источники утверждают, что уход дипломата лишит Киев ключевого союзника в Белом доме.

Полковник в отставке Дуглас Макгрегор между тем заявил, что Трампу не следует слушать Келлога и госсекретаря Марко Рубио перед планированием встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что заключение стратегического соглашения с Россией приведет к урегулированию конфликта на Украине.