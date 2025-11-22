Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 23:25

США объяснили НАТО, чем грозит Украине отказ от сделки

Guardian: США заявили НАТО, что Украине могут предложить план гораздо хуже

Дэниел Дрисколл Дэниел Дрисколл Фото: Ron Sachs — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американские чиновники объяснили союзникам по НАТО, что в том случае, если Украина не согласится на мирный план администрации президента США Дональда Трампа, то в будущем ей будет предложена другая сделка, которая будет «гораздо хуже», пишет британская газета The Guardian. Журналисты отметили, что на переговорах царила «мрачная атмосфера».

Любая сделка неидеальна, однако она должна быть достигнута как можно скорее, — констатировал министр Сухопутных войск (армии) США Дэниел Дрисколл.

Американская сторона подчеркнула, что сделанное предложение — это самый лучший вариант, который доступен Украине. В Вашингтоне надеются, что Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в итоге подпишут этот документ.

Ранее стало известно, что спецпосланник США по Украине Кит Келлог может покинуть администрацию президента Дональда Трампа в январе 2026 года. Источники утверждают, что уход дипломата лишит Киев ключевого союзника в Белом доме.

Полковник в отставке Дуглас Макгрегор между тем заявил, что Трампу не следует слушать Келлога и госсекретаря Марко Рубио перед планированием встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что заключение стратегического соглашения с Россией приведет к урегулированию конфликта на Украине.

Украина
США
НАТО
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дрон ВСУ взорвался возле женщины на парковке в Белгородской области
В Литве озвучили угрозы по поводу Калининграда
Путин поздравил лидера Венесуэлы с днем рождения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 23 ноября 2025 года
Приметы 23 ноября: Родион Ледолом — откладываем крупные сделки
ПВО Севастополя отражает атаку ВСУ
Триумф в России, травля на родине: как живет Виктор Ан после победы в Сочи
Названо самое популярное слово 2025 года
«Словесно обнимались»: Мерц пригласил президента Бразилии на танец
Дмитриев принес «Спартаку» победу в матче с армейцами в РПЛ
США объяснили НАТО, чем грозит Украине отказ от сделки
Стал известен возможный пункт мирного плана ЕС о численности ВСУ
Трамп раскрыл желания США по украинскому конфликту
Дмитриев назвал глав ЕС поджигателями войн и лидерами хаоса
В Белгородской области умер пострадавший при атаке ВСУ мужчина
Богородский маньяк накачивал жену наркотиками, чтобы забрать сына
Орешкин раскрыл позицию России по председательству США в G20
В ГД решили бороться с «бабушкиной схемой» продажи квартир
Трамп назвал последствия отказа Зеленского от мирного плана США
Макрон назвал план США по Украине невозможным без согласования с ЕС
Дальше
Самое популярное
Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.