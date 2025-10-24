Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 16:34

Трампу дали совет по поводу встречи с Путиным

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор призвал Трампа не слушать Рубио и Келлога

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Andrea Hanks

Президенту США Дональду Трампу не следует слушать своего спецпосланника Кита Келлога и госсекретаря Марко Рубио перед планированием встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил полковник в отставке Дуглас Макгрегор. В статье для Responsible Statecraft экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что заключение стратегического соглашения с Россией приведет к урегулированию конфликта на Украине.

Прежде чем Трамп запланирует провести встречу с Путиным, ему стоило бы избавиться от ложных утверждений о слабости России и мнимой «силе Украины», которые высказывают Келлог, Рубио и многие неоконсерваторы в Вашингтоне, — отметил эксперт.

Ранее Макгрегор сообщил, что Трампу следует сосредоточить свои усилия на укреплении обороноспособности своей страны, вместо того чтобы вмешиваться в международные конфликты. Американский президент, по его словам, должен заниматься вопросами возрождения экономической мощи и благосостояния США, поскольку очень скоро безопасность Соединенных Штатов будет определяться не мощью армии, а ее экономическим потенциалом.

