Макгрегор дал Трампу совет по Украине Макгрегор: Трампу следует сосредоточиться на укреплении ВС США, а не на Украине

Президент США Дональд Трамп должен сосредоточить свои усилия на укреплении обороноспособности своей страны, вместо того чтобы вмешиваться в международные конфликты, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для Responsible Statecraft. Трамп, по его словам, должен сосредоточиться на возрождении экономической мощи и благосостояния США. Макгрегор отметил, что в будущем безопасность страны будет определяться не столько военной мощью, сколько экономическим потенциалом.

Если пересмотр президентом Трампом варианта с [передачей ракет] Tomahawk свидетельствует о новой склонности к отрезвляющей оценке пределов американской военной мощи, то это хорошая новость. Между тем ключевая стратегическая задача президента Трампа — не вмешиваться в дела Украины, Ближнего Востока и Латинской Америки, — прокомментировал Макгрегор.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что Трамп не может эффективно урегулировать украинский конфликт. По его мнению, у американского лидера нет ни дипломатического терпения, ни стратегического видения для долгосрочного решения проблемы. Он стремится к быстрым результатам без учета последствий, что приводит к новым атакам и гибели мирных жителей.